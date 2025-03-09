Популярные, но рискованные: машины, которые ГИБДД проверяет особенно тщательно

При перерегистрации автомобиля в ГИБДД особое внимание уделяется моделям, которые чаще всего угоняют или которые могут иметь проблемы с документами. Наибольшую настороженность у инспекторов вызывают автомобили брендов KIA, Hyundai, Mitsubishi, Ford и Lexus, так как эти марки больше не представлены на российском рынке, но остаются популярными среди угонщиков.
Кроме того, в зоне риска находятся седаны Toyota Camry, Toyota RAV4, а также внедорожники Toyota Land Cruiser, Range Rover и Lexus LX. Особое внимание привлекают машины с "блатными" номерами, а также автомобили, у которых есть следы ремонта маркировочной панели с VIN-номером или номером двигателя.
Угонщики часто подделывают VIN-номера и реализуют краденые автомобили через вторичный рынок. Чтобы избежать проблем при покупке, рекомендуется проверять машину перед сделкой, привлекая специалистов и используя базы данных на угон.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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