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Двигатель не кофемашина: можно ли промыть его дорогим бензином

1:11
Авто

Некоторые водители считают, что "сотый" бензин способен эффективно очищать двигатель от нагара и улучшать его работу. Однако эксперты утверждают, что это миф, не имеющий под собой оснований.

двигатель Chevrolet Cruze
Фото: Wikipedia by Tabercil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
двигатель Chevrolet Cruze

Октановое число топлива определяет его устойчивость к детонации. Чем оно выше, тем лучше бензин выдерживает сжатие в цилиндрах. 100-й бензин разработан для турбированных и высокофорсированных моторов, работающих под высокими нагрузками. Он действительно может замедлить процесс образования нагара, но его основное предназначение — предотвращение детонации, а не очистка топливной системы.

К тому же, октановое число не связано напрямую с качеством топлива. Если двигатель рассчитан на 92-й или 95-й бензин, использование 100-го может быть не только бесполезным, но и неэффективным.

Для очистки двигателя существуют специальные присадки и моющие составы, а также топливо с дополнительными очищающими добавками, которое можно найти на АЗС. Применять их стоит в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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