Двигатель не кофемашина: можно ли промыть его дорогим бензином

Некоторые водители считают, что "сотый" бензин способен эффективно очищать двигатель от нагара и улучшать его работу. Однако эксперты утверждают, что это миф, не имеющий под собой оснований.
Октановое число топлива определяет его устойчивость к детонации. Чем оно выше, тем лучше бензин выдерживает сжатие в цилиндрах. 100-й бензин разработан для турбированных и высокофорсированных моторов, работающих под высокими нагрузками. Он действительно может замедлить процесс образования нагара, но его основное предназначение — предотвращение детонации, а не очистка топливной системы.
К тому же, октановое число не связано напрямую с качеством топлива. Если двигатель рассчитан на 92-й или 95-й бензин, использование 100-го может быть не только бесполезным, но и неэффективным.
Для очистки двигателя существуют специальные присадки и моющие составы, а также топливо с дополнительными очищающими добавками, которое можно найти на АЗС. Применять их стоит в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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