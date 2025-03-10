Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певец Шаман рассказал о будущем восьмилетней дочери Варвары
Локоны не держатся? Это ошибка, которую делают все при укладке
Сладкая ловушка: узнайте, какой фрукт провоцирует скачок сахара у диабетиков
Три способа подкормки, которые сделают вашу смородину самой урожайной
Ваши полы в опасности: 5 средств, которые уничтожают виниловое покрытие
Переросшая рассада? Не спешите выбрасывать — есть 5 способов её спасти
5 русских блюд, которые вошли в мировые рейтинги гастрономии
Наш мозг засоряется пластиком: шокирующее исследование
Предтрен без лишних затрат: 5 дешёвых альтернатив, которые работают не хуже дорогих добавок

Гениальный способ спасти стеклоочистители от льда – дешевле, чем кофе

1:18
Авто

Российские водители регулярно сталкиваются с тем, что щётки стеклоочистителей прилипают к лобовому стеклу. Это создаёт неудобства и может привести к повреждению резинок. Вместо того чтобы каждое утро отдирать дворники с риском их испортить, стоит заранее позаботиться о профилактике.

Дворники
Фото: Freepik by kaboompics
Дворники

Производители автомобилей частично решили проблему, добавив в новые модели подогрев стекла или зону покоя дворников. Однако у владельцев старых машин такого функционала нет, поэтому приходится искать альтернативные методы.

Существуют популярные способы, такие как обработка силиконовой смазкой или поднимание "поводков", но они дают лишь кратковременный эффект. Однако есть более действенное и бюджетное решение — обработка щёток стеклоочистителя силиконовым маслом ПМС-200.

В отличие от аэрозолей, оно держится дольше, не смывается так быстро и предотвращает примерзание резинок к стеклу. Достаточно нанести небольшое количество масла на рабочую поверхность щёток и соединения конструкции. Один флакон обычно хватает на месяц, что делает этот способ самым экономичным среди всех доступных решений.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте Аудио 
Как защитить дачу от кротов без капканов и ядов
Садоводство, цветоводство
Как защитить дачу от кротов без капканов и ядов Аудио 
Популярное
Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе

Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.

Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова ЛМС-901 Байкал. Кукурузник на максималках или кто заменит Ан-2 Дмитрий Плотников Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Последние материалы
Локоны не держатся? Это ошибка, которую делают все при укладке
В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску
Bloomberg: США работают над планом снятия потолка цен на российскую нефть
ЛМС-901 Байкал. Кукурузник на максималках или кто заменит Ан-2
Сладкая ловушка: узнайте, какой фрукт провоцирует скачок сахара у диабетиков
Три способа подкормки, которые сделают вашу смородину самой урожайной
Ваши полы в опасности: 5 средств, которые уничтожают виниловое покрытие
Гениальный способ спасти стеклоочистители от льда – дешевле, чем кофе
Переросшая рассада? Не спешите выбрасывать — есть 5 способов её спасти
5 русских блюд, которые вошли в мировые рейтинги гастрономии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.