Гениальный способ спасти стеклоочистители от льда – дешевле, чем кофе

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Российские водители регулярно сталкиваются с тем, что щётки стеклоочистителей прилипают к лобовому стеклу. Это создаёт неудобства и может привести к повреждению резинок. Вместо того чтобы каждое утро отдирать дворники с риском их испортить, стоит заранее позаботиться о профилактике.

Фото: Freepik by kaboompics Дворники

Производители автомобилей частично решили проблему, добавив в новые модели подогрев стекла или зону покоя дворников. Однако у владельцев старых машин такого функционала нет, поэтому приходится искать альтернативные методы.

Существуют популярные способы, такие как обработка силиконовой смазкой или поднимание "поводков", но они дают лишь кратковременный эффект. Однако есть более действенное и бюджетное решение — обработка щёток стеклоочистителя силиконовым маслом ПМС-200.

В отличие от аэрозолей, оно держится дольше, не смывается так быстро и предотвращает примерзание резинок к стеклу. Достаточно нанести небольшое количество масла на рабочую поверхность щёток и соединения конструкции. Один флакон обычно хватает на месяц, что делает этот способ самым экономичным среди всех доступных решений.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

