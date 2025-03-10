Водители не верят, но это факт: 4x4 зимой не всегда лучше

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1:10
Авто

Полноприводные кроссоверы популярны в России, но многие водители переоценивают их возможности на скользких дорогах. На самом деле 4WD может создать дополнительные риски.

Кроссовер Toyota RAV4
Фото: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кроссовер Toyota RAV4

Во-первых, полный привод помогает разгоняться быстрее, чем монопривод, но это может сыграть злую шутку. Водитель, ощущая уверенность, может превысить безопасную скорость, что на обледенелой дороге чревато аварией.

Во-вторых, даже если кроссовер разгоняется уверенно, тормозит он так же, как обычная легковушка или даже хуже из-за большей массы. Многие водители не учитывают это и не оставляют достаточную дистанцию, что часто приводит к ДТП.

В-третьих, на скользкой дороге полный привод ведёт себя менее предсказуемо. В моноприводных авто все понятно: задний привод уходит в занос, передний — теряет сцепление. А вот в кроссовере 4WD внезапная потеря сцепления любым колесом может привести к неожиданным последствиям. Главное правило зимой — снижать скорость и избегать резких маневров, независимо от типа привода.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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