ГИБДД не расскажет, но вы должны знать: три уловки инспекторов

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Взаимоотношения водителей и сотрудников ГИБДД часто напоминают игру в кошки-мышки: одни пытаются избежать наказания, другие — выполнить план по штрафам и улучшить статистику. Однако некоторые настойчивые предложения инспекторов лучше игнорировать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Можно без протокола

Если сотрудник ГИБДД предлагает "решить вопрос на месте" без оформления документов, это практически всегда намёк на взятку. Важно помнить, что статья 291 УК РФ предусматривает ответственность не только для тех, кто берет взятки, но и для тех, кто их даёт. Штраф может составить от 500 тысяч до 4 миллионов рублей, а лишение свободы — до 15 лет. Поэтому лучший вариант — вежливо отказаться и настаивать на составлении официального протокола.

Пройдите тест в патрульной машине

Если вас просят пройти тест на алкоголь прямо в автомобиле инспектора, следует насторожиться. По закону освидетельствование должно проводиться строго по регламенту: либо с присутствием двух понятых, либо под видеозапись, либо в медицинском учреждении. Если у водителя есть сомнения в корректности прибора или процедуры, лучше отказаться от проверки в машине и потребовать направление на медицинское освидетельствование.

Будьте понятым

Водителю могут предложить стать понятым при оформлении чужого нарушения. Однако в будущем это может обернуться неожиданными проблемами. Например, если дело дойдёт до суда, вас могут вызвать в качестве свидетеля, а слушание может проходить в другом регионе. По закону отказаться от участия в суде понятой не имеет права, а значит, придётся тратить время и нервы на ненужное разбирательство.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

