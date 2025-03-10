Ваш багажник зимой: вот что нужно взять, чтобы не оказаться в беде

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Перед наступлением холодного сезона стоит пересмотреть содержимое багажника автомобиля, чтобы быть готовым к зимним условиям. Автоэксперт Алексей Рузанов рассказал, какие предметы стоит иметь в багажнике зимой, чтобы избежать неприятных ситуаций на заснеженных дорогах.

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Прежде всего, необходимо убрать летние аксессуары — зонты, пледы, солнцезащитные кремы и другие вещи, которые зимой не пригодятся. Вместо этого стоит подготовить полезные предметы для холодного времени года.

Щётка со скребком для льда — один из самых важных зимних аксессуаров. Водителям, не имеющим гаража, она нужна ежедневно, но даже тем, у кого есть крытая парковка, щётка пригодится в снежные дни. Стоит заранее проверить её состояние и заменить при необходимости.

Незамерзающая жидкость для стёкол зимой расходуется быстрее из-за грязи и реагентов на дорогах, поэтому небольшой запас в багажнике будет не лишним. Кроме того, её можно использовать для очистки фар.

Пусковые провода для "прикуривания" помогут, если аккумулятор разрядится в мороз. Даже если у вас новый аккумулятор, никогда не знаешь, когда могут возникнуть проблемы — возможно, именно вам придётся помочь другому водителю завести машину.

Запасное колесо и комплект инструментов для его замены — домкрат, баллонный ключ и насос — обязательны в любое время года, но зимой особенно важно проверить их исправность. Попав в ситуацию с проколотым колесом на заснеженной дороге, без этих предметов можно серьёзно задержаться.

Буксировочный трос и лопата могут спасти в случае, если автомобиль застрянет в снегу. Даже в городе бывает трудно выехать из заснеженного двора, поэтому небольшой, но прочный трос и складная лопата помогут справиться с проблемой.

Дополнительно можно положить в багажник фонарик, тёплые рукавицы, аэрозоль для размораживания замков и портативное устройство для пуска двигателя. Эти вещи не являются обязательными, но могут сделать зимние поездки комфортнее и безопаснее.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

