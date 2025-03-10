Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Телевизор в спальне — это не только плохой сон, но и беда для вашей энергии
Быстро, дёшево и вкусно: сладкий торт без духовки, который понравится всем
Ошибки при выращивании рассады, которые убивают цветы ещё до высадки
Новый питомец в доме? Вот что давать щенку для правильного питания
Фруктовая ловушка: как на самом деле опасны сушёные фрукты
Ваш багажник зимой: вот что нужно взять, чтобы не оказаться в беде
Сати Казанова шокировала фанатов своим состоянием: что происходит с певицей
Внеземной металл в древних украшениях: неожиданная находка в Польше
Сушёный чеснок: тот же вкус, но без риска испортить вечер

АЗС запрещает пластиковые канистры – но есть исключение

1:48
Авто

Иногда водители оказываются в ситуации, когда бензин заканчивается буквально в нескольких метрах от заправки, а подходящей ёмкости для его транспортировки нет. В таких случаях у многих возникает идея использовать обычную пластиковую бутылку. Однако на АЗС можно столкнуться с категорическим отказом заправлять топливо в такую тару. Эксперты узнали у представителя сетевой автозаправки, почему такие запреты распространены.

Канистра бензина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Канистра бензина

Многие считают, что причиной отказа являются скрытые инструкции АЗС или даже нежелание сотрудников работать с прозрачной тарой, которая позволяет заметить недолив. Однако на самом деле главная проблема кроется в свойствах самого пластика. Большинство бутылок, предназначенных для воды или напитков, способны накапливать статическое электричество. Искра, образующаяся при контакте с парами бензина, может привести к возгоранию, особенно в сухую и ветреную погоду.

Дополнительно стоит учитывать химическое воздействие топлива. Бензин может разъедать некоторые виды пластика, из которых изготовлены бутылки, что повышает риск разгерметизации и разлива горючего.

Однако существуют специальные пластиковые канистры, предназначенные для хранения топлива. Они обладают антистатическими свойствами и устойчивы к химическому воздействию. Если такая тара имеет соответствующую маркировку, она допустима для заправки, но окончательное решение остаётся за персоналом конкретной АЗС.

Чтобы избежать отказа, водителям стоит заранее позаботиться о безопасной таре для топлива или использовать стандартные металлические канистры, которые точно соответствуют требованиям безопасности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает Аудио 
Главный парадокс телепортации: почему перемещение возможно, но бессмысленно
Наука и техника
Главный парадокс телепортации: почему перемещение возможно, но бессмысленно Аудио 
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Экономика и бизнес
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Популярное
Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе

Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.

Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Какие автозаводы СССР сегодня больше не работают Дмитрий Плотников Вулканы и черные пляжи: озеро Туркана в Кении удивит даже искушенных путешественников Игорь Буккер Стали известны подробности прорыва российских бойцов по газовой трубе в Курской области Любовь Степушова
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции
Секреты советского жилья: какие квартиры служат веками, а какие – рассыпаются
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Последние материалы
Новый питомец в доме? Вот что давать щенку для правильного питания
Фруктовая ловушка: как на самом деле опасны сушёные фрукты
Ваш багажник зимой: вот что нужно взять, чтобы не оказаться в беде
Сати Казанова шокировала фанатов своим состоянием: что происходит с певицей
Внеземной металл в древних украшениях: неожиданная находка в Польше
Сушёный чеснок: тот же вкус, но без риска испортить вечер
Она сказала да! SHAMAN официально подтвердил отношения с Мизулиной
Пришли деньги на карту — берегитесь мошенников: новая схема развода
Учёные оживили свинью через час после смерти – что это значит для людей?
У вас короткие ноги? Эти юбки помогут вам их визуально удлинить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.