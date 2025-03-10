АЗС запрещает пластиковые канистры – но есть исключение

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Иногда водители оказываются в ситуации, когда бензин заканчивается буквально в нескольких метрах от заправки, а подходящей ёмкости для его транспортировки нет. В таких случаях у многих возникает идея использовать обычную пластиковую бутылку. Однако на АЗС можно столкнуться с категорическим отказом заправлять топливо в такую тару. Эксперты узнали у представителя сетевой автозаправки, почему такие запреты распространены.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Канистра бензина

Многие считают, что причиной отказа являются скрытые инструкции АЗС или даже нежелание сотрудников работать с прозрачной тарой, которая позволяет заметить недолив. Однако на самом деле главная проблема кроется в свойствах самого пластика. Большинство бутылок, предназначенных для воды или напитков, способны накапливать статическое электричество. Искра, образующаяся при контакте с парами бензина, может привести к возгоранию, особенно в сухую и ветреную погоду.

Дополнительно стоит учитывать химическое воздействие топлива. Бензин может разъедать некоторые виды пластика, из которых изготовлены бутылки, что повышает риск разгерметизации и разлива горючего.

Однако существуют специальные пластиковые канистры, предназначенные для хранения топлива. Они обладают антистатическими свойствами и устойчивы к химическому воздействию. Если такая тара имеет соответствующую маркировку, она допустима для заправки, но окончательное решение остаётся за персоналом конкретной АЗС.

Чтобы избежать отказа, водителям стоит заранее позаботиться о безопасной таре для топлива или использовать стандартные металлические канистры, которые точно соответствуют требованиям безопасности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

