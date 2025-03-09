Ошибка, которая стоит капитального ремонта: обороты, которые разрушают мотор

1:36 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители спорят, какие обороты двигателя оптимальны для его долговечности. Одни считают, что низкие обороты позволяют экономить топливо, другие предупреждают о вреде чрезмерного раскручивания мотора. Эксперты портала njcar. ru разъяснили, как частота вращения коленчатого вала влияет на ресурс двигателя.

Фото: wikipedia by X-Ray91270, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ двигатель

Начинающие водители часто опасаются увеличения оборотов, но современные автомобили оснащены системой защиты, предотвращающей перегрузку. Разгон до красной зоны тахометра допустим, если это кратковременно, например, при обгоне. Однако длительное движение на высоких оборотах перегружает мотор, ускоряя износ компонентов, увеличивая расход масла и повышая риск перегрева.

С другой стороны, стремление ездить "экономично" на оборотах 1000-1500 в минуту также вредно. В таких условиях мотор испытывает масляное голодание, давление в системе смазки снижается, аккумулятор заряжается хуже, а нагрузка на поршневую группу возрастает.

Оптимальный диапазон оборотов для большинства двигателей — от 1800 до 3000 об/мин. Это обеспечивает стабильную работу мотора, нормальную циркуляцию масла и эффективное охлаждение. Водителям рекомендуется избегать движения на слишком низких оборотах, а также периодически доводить мотор до красной зоны, чтобы очистить камеру сгорания и свечи от нагара.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

