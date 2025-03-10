Купил сегодня – сэкономил миллион: причины резкого роста цен на авто

С 1 мая 2025 года в России ожидается рост цен на подержанные автомобили премиального сегмента. Причина — новые правила расчёта утилизационного сбора для машин, ввезённых из стран ЕАЭС. Эксперты прогнозируют увеличение стоимости таких автомобилей на 25%.

Российский рынок подержанных автомобилей премиального сегмента стоит перед серьёзными изменениями. Новые правила, вступающие в силу с 1 мая 2025 года, направлены на борьбу с так называемыми "серыми" схемами ввоза автомобилей через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — в первую очередь Белоруссию и Киргизию.

До сих пор схема выглядела просто: автодилеры и перекупщики ввозили машины из Европы через Белоруссию или Киргизию, где действуют более мягкие таможенные правила. Это позволяло значительно снизить затраты на растаможку и ввозной НДС, а затем автомобили регистрировались в России с минимальными дополнительными платежами. Теперь такие лазейки закрывают, что неизбежно приведёт к росту цен на вторичном рынке.

Основные нововведения

1. Новый расчёт утилизационного сбора

Ранее при ввозе автомобилей из стран ЕАЭС размер утилизационного сбора рассчитывался по льготной ставке. Теперь же владельцы должны будут предъявлять дополнительные документы, подтверждающие реальную стоимость автомобиля. Если таких документов нет, сбор будет начисляться по максимальной ставке, что может привести к значительному увеличению окончательной цены машины.

2. Подорожание автомобилей на вторичном рынке

Эксперты прогнозируют рост цен на автомобили премиального сегмента возрастом от 3 до 5 лет примерно на 25%. Это означает, что, например, подержанный Mercedes-Benz S-Class или BMW 7-Series, который сейчас стоит 4 миллиона рублей, после вступления новых правил в силу может подорожать до 5 миллионов рублей.

3. Усложнение процедуры регистрации и ввоза машин

Теперь покупатели и продавцы должны будут предоставлять полный пакет документов:

Счёт-фактуру или договор купли-продажи за границей

за границей Транспортную накладную на перевозку автомобиля

на перевозку автомобиля Банковские выписки о переводе средств

Если таких документов нет, то утилизационный сбор будет начисляться исходя из максимальной стоимости авто, что сделает покупку крайне невыгодной.

4. Удар по "серым" схемам ввоза автомобилей

Перекупщики, которые занимались массовой поставкой премиальных автомобилей через Белоруссию и Киргизию, больше не смогут продавать их по заниженным ценам. Это повлечёт за собой либо уход с рынка многих игроков, либо рост цен на машины.

Какие автомобили подорожают сильнее всего

Больше всего новые правила коснутся люксовых автомобилей стоимостью от 3 до 10 миллионов рублей, которые чаще всего ввозились по "серым" схемам.

Автомобили, на которые ожидается наибольшее повышение цен:

Mercedes-Benz S-Class, E-Class, GLE

BMW 7-Series, X5, X6

Audi A8, Q7, Q8

Lexus RX, LX, ES

Porsche Cayenne, Macan, Panamera

Range Rover, Land Rover Discovery

Эти модели традиционно пользовались спросом среди покупателей, желающих приобрести премиальный автомобиль с пробегом, но теперь их стоимость может значительно возрасти.

Как это повлияет на рынок

1. Рост спроса на подержанные авто до мая

Ожидается, что в марте и апреле покупатели, узнав о предстоящем росте цен, активизируются и начнут скупать премиальные машины по старым ценам. Это может привести к временной нехватке автомобилей и росту цен уже до мая.

2. Сокращение предложений на рынке

Многие перекупщики, работающие по схемам ввоза через ЕАЭС, могут покинуть рынок, что приведёт к сокращению количества доступных автомобилей премиум-класса.

3. Возможный рост популярности отечественных авто

Из-за подорожания премиального сегмента часть покупателей может обратить внимание на отечественные автомобили или китайские аналоги. Особенно это может коснуться кроссоверов и бизнес-седанов, таких как Exeed VX, Chery Tiggo 8 Pro Max, Geely Monjaro или Moskvich 3.

Что делать покупателям

Если вы планируете покупку автомобиля премиального сегмента, то стоит учитывать несколько факторов:

Покупайте автомобиль до мая - сейчас цены ещё остаются стабильными, но уже в ближайшие месяцы ситуация может измениться.

- сейчас цены ещё остаются стабильными, но уже в ближайшие месяцы ситуация может измениться. Выбирайте официальных дилеров - теперь все автомобили, ввезённые через ЕАЭС, будут проверяться более строго, и возможны сложности с регистрацией.

- теперь все автомобили, ввезённые через ЕАЭС, будут проверяться более строго, и возможны сложности с регистрацией. Готовьтесь к росту налогов и расходов на содержание - подорожание автомобилей может повлечь за собой рост стоимости страховки и транспортного налога.

- подорожание автомобилей может повлечь за собой рост стоимости страховки и транспортного налога. Рассмотрите альтернативные варианты - если цена становится неподъёмной, можно присмотреться к новым китайским автомобилям, которые предлагают достойный уровень оснащения и комфорта.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

