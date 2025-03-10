Шокирующий спад: российский рынок автобусов в кризисе

В феврале 2025 года российский рынок новых автобусов столкнулся с резким спадом: было реализовано всего 617 единиц, что на 67% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За первые два месяца 2025 года продажи составили 1 253 автобуса, что на 58% меньше, чем за тот же период предыдущего года.
ПАЗ (Павловский автобусный завод): занял лидирующую позицию с долей 47% от общего объема продаж, реализовав 291 автобус.
Yutong: китайский производитель продал 98 автобусов, заняв второе место.
КАМАЗ и НЕФАЗ: российские бренды реализовали 62 и 48 автобусов соответственно.
КАвЗ: замыкает пятерку с 33 проданными единицами.
ПАЗ 3205: продано 118 единиц.
ПАЗ 4234: реализовано 102 автобуса.
ПАЗ 3204: продано 69 единиц.
НЕФАЗ 5299: реализовано 48 автобусов.
КАМАЗ 6282: продано 47 единиц.
Экономические факторы: снижение бюджетов на обновление общественного транспорта.
Импортозамещение: переход на отечественные модели может временно снизить объемы продаж.
Технологические изменения: внедрение электробусов и других инноваций требует адаптации рынка.
Авто́бус: (сокращение от автомобиль-омнибус) — безрельсовое механическое моторное транспортное средство, технически предназначенное для перевозки девяти и более пассажиров и способное маневрировать на дороге.
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