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Молодой наследник приобрёл сокровище автоспорта: детали громкой сделки

1:21
Авто

Бывший глава Формулы-1, 94-летний Берни Экклстоун, продал свою уникальную коллекцию исторических гоночных автомобилей наследнику империи Red Bull, 32-летнему Марку Матешицу. Хотя точная сумма сделки не разглашается, ранее коллекция оценивалась в 500 миллионов фунтов стерлингов (более 68 миллиардов рублей).

Formula One 2016 Rd.16 Malaysian GP: Daniil Kvyat (Toro Rosso)
Фото: wikimapia by Morio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Formula One 2016 Rd.16 Malaysian GP: Daniil Kvyat (Toro Rosso)

В коллекции Экклстоуна насчитывается 69 автомобилей, охватывающих 70-летнюю историю Формулы-1. Среди них болиды, на которых выступали такие легенды автоспорта, как Альберто Аскари, Ники Лауда, Майк Хоторн и Михаэль Шумахер. Особое место занимает болид Brabham BT46B с вентилятором, на котором Ники Лауда одержал победу на Гран-при Швеции в 1978 году.

Берни Экклстоун выразил удовлетворение тем, что коллекция перешла в надежные руки: "Для меня важно знать, что теперь коллекция в хороших руках. Марк — самый достойный владелец, которого мы только могли себе представить".

Марк Матешиц, поблагодарив за доверие, отметил, что планирует сохранить и пополнять коллекцию, а в будущем сделать её доступной для широкой публики.

Уточнения

Автоспо́рт (англ. autosport, а также англ. motorsport), автомобильный спорт — категория технических видов спорта, в которых участники соревнуются между собой за рулём автомобилей (прототип, легковой автомобиль, грузовик, внедорожник и так далее).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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