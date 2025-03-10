Молодой наследник приобрёл сокровище автоспорта: детали громкой сделки

Бывший глава Формулы-1, 94-летний Берни Экклстоун, продал свою уникальную коллекцию исторических гоночных автомобилей наследнику империи Red Bull, 32-летнему Марку Матешицу. Хотя точная сумма сделки не разглашается, ранее коллекция оценивалась в 500 миллионов фунтов стерлингов (более 68 миллиардов рублей).
В коллекции Экклстоуна насчитывается 69 автомобилей, охватывающих 70-летнюю историю Формулы-1. Среди них болиды, на которых выступали такие легенды автоспорта, как Альберто Аскари, Ники Лауда, Майк Хоторн и Михаэль Шумахер. Особое место занимает болид Brabham BT46B с вентилятором, на котором Ники Лауда одержал победу на Гран-при Швеции в 1978 году.
Берни Экклстоун выразил удовлетворение тем, что коллекция перешла в надежные руки: "Для меня важно знать, что теперь коллекция в хороших руках. Марк — самый достойный владелец, которого мы только могли себе представить".
Марк Матешиц, поблагодарив за доверие, отметил, что планирует сохранить и пополнять коллекцию, а в будущем сделать её доступной для широкой публики.
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