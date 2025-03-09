Старые авто под запретом: как новые меры в Дели изменят жизнь горожан

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Власти Дели, стремясь улучшить экологическую ситуацию в одном из самых загрязненных городов мира, ввели новые ограничения на эксплуатацию старых автомобилей. С 1 апреля 2025 года в столице Индии запрещено заправлять дизельные автомобили старше 10 лет и бензиновые старше 15 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Srikanth Ramakrishnan/BESTpedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Bajaj Qute

Причины введения запрета

Дели регулярно признается городом с одним из самых загрязненных атмосферных условий на планете. Основными источниками загрязнения являются транспортные средства, особенно старые автомобили с высокими выбросами вредных веществ. Ранее, в 2015 году, были предприняты попытки ограничить движение таких машин, но из-за сложности контроля и недостаточной эффективности мер ситуация не улучшилась.

Механизм реализации

Для обеспечения соблюдения нового запрета на всех автозаправочных станциях Дели будут установлены камеры с искусственным интеллектом, способные распознавать номерные знаки и определять возраст транспортного средства. Если автомобиль превышает установленный возрастной порог, заправка будет запрещена. В тестовом режиме такие системы уже функционируют на 367 АЗС, а к концу марта планируется оснастить еще 35 станций.

Дополнительные меры

В рамках программы по улучшению качества воздуха власти Дели планируют заменить до 90% городского автобусного парка, закупив около 8 тысяч электробусов. Это позволит значительно снизить выбросы вредных веществ и улучшить экологическую обстановку в городе.

Реакция общественности

Экологи и общественные организации поддерживают нововведения, отмечая их важность для улучшения качества воздуха. Однако некоторые автовладельцы выражают обеспокоенность возможными трудностями с доступностью общественного транспорта и увеличением расходов на его использование

Уточнения

Де́ли (хинди दिल्ली, Дилли; в.-пандж. ਦਿੱਲੀ; урду دِلّی‎‎ или دِہلی‎ ; англ. Delhi) — второй по величине (после Мумбаи) город Индии, имеющий статус союзной территории (Национальный столичный округ Дели). Расположен на севере Индии на берегу реки Джамна. Район города Дели Нью-Дели является столицей Индии,

