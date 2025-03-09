Автомобили, которые переживут ваших правнуков: 10 автомобилей, способных проехать более 300 тысяч километров

Эксперты американского портала TopSpeed составили рейтинг самых надежных автомобилей, способных без серьезных проблем преодолеть более 320 тысяч километров (200 тысяч миль). Рейтинг основан на отзывах владельцев, зафиксированных проблемах и данных о ремонтах. Вот десять моделей, выделенных за их исключительную надежность:
Флагманский седан от Lexus известен своей роскошью и долговечностью. Многие владельцы сообщают о пробегах, превышающих 320 тысяч километров, без серьезных поломок. Высококачественные материалы и тщательная сборка делают этот автомобиль одним из самых надежных в своем классе.
Этот седан бизнес-класса сочетает комфорт и надежность. Его 3,5-литровый двигатель V6 и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач обеспечивают долгий срок службы при своевременном обслуживании. Средняя стоимость технического обслуживания составляет около 463 долларов в год.
Honda Accord известен своей способностью безотказно работать на протяжении многих лет. Его надежность и экономичность делают его популярным выбором среди покупателей на вторичном рынке.
Один из самых продаваемых седанов в мире, Toyota Camry славится своей надежностью и низкими эксплуатационными расходами. При правильном уходе этот автомобиль способен преодолеть сотни тысяч километров без серьезных проблем.
Mazda 6 сочетает в себе стильный дизайн и надежность. Ее двигатели и трансмиссии рассчитаны на длительный срок службы, что делает ее привлекательным выбором для тех, кто ищет надежный автомобиль.
Компактный и экономичный, Honda Civic известен своей долговечностью. Многие владельцы сообщают о пробегах, превышающих 300 тысяч километров, без значительных поломок.
Toyota Corolla — это синоним надежности. Ее простота в обслуживании и долговечность делают ее одним из лучших выборов для тех, кто ищет надежный автомобиль.
Этот полноразмерный седан, широко использовавшийся в качестве полицейских автомобилей и такси, известен своей прочностью и способностью преодолевать большие расстояния без серьезных поломок.
Subaru Outback сочетает в себе проходимость внедорожника и комфорт легкового автомобиля. Его надежность и долговечность делают его популярным выбором среди любителей активного отдыха.
Гибридный автомобиль, известный своей экономичностью и надежностью. При правильном обслуживании Toyota Prius способен преодолеть более 300 тысяч километров без серьезных проблем.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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