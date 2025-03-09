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Автомобили, которые переживут ваших правнуков: 10 автомобилей, способных проехать более 300 тысяч километров

3:15
Авто

Эксперты американского портала TopSpeed составили рейтинг самых надежных автомобилей, способных без серьезных проблем преодолеть более 320 тысяч километров (200 тысяч миль). Рейтинг основан на отзывах владельцев, зафиксированных проблемах и данных о ремонтах. Вот десять моделей, выделенных за их исключительную надежность:

Toyota Camry
Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Toyota Camry

1. Lexus LS

Флагманский седан от Lexus известен своей роскошью и долговечностью. Многие владельцы сообщают о пробегах, превышающих 320 тысяч километров, без серьезных поломок. Высококачественные материалы и тщательная сборка делают этот автомобиль одним из самых надежных в своем классе.

2. Toyota Avalon

Этот седан бизнес-класса сочетает комфорт и надежность. Его 3,5-литровый двигатель V6 и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач обеспечивают долгий срок службы при своевременном обслуживании. Средняя стоимость технического обслуживания составляет около 463 долларов в год.

3. Honda Accord

Honda Accord известен своей способностью безотказно работать на протяжении многих лет. Его надежность и экономичность делают его популярным выбором среди покупателей на вторичном рынке.

4. Toyota Camry

Один из самых продаваемых седанов в мире, Toyota Camry славится своей надежностью и низкими эксплуатационными расходами. При правильном уходе этот автомобиль способен преодолеть сотни тысяч километров без серьезных проблем.

5. Mazda 6

Mazda 6 сочетает в себе стильный дизайн и надежность. Ее двигатели и трансмиссии рассчитаны на длительный срок службы, что делает ее привлекательным выбором для тех, кто ищет надежный автомобиль.

6. Honda Civic

Компактный и экономичный, Honda Civic известен своей долговечностью. Многие владельцы сообщают о пробегах, превышающих 300 тысяч километров, без значительных поломок.

7. Toyota Corolla

Toyota Corolla — это синоним надежности. Ее простота в обслуживании и долговечность делают ее одним из лучших выборов для тех, кто ищет надежный автомобиль.

8. Ford Crown Victoria

Этот полноразмерный седан, широко использовавшийся в качестве полицейских автомобилей и такси, известен своей прочностью и способностью преодолевать большие расстояния без серьезных поломок.

9. Subaru Outback

Subaru Outback сочетает в себе проходимость внедорожника и комфорт легкового автомобиля. Его надежность и долговечность делают его популярным выбором среди любителей активного отдыха.

10. Toyota Prius

Гибридный автомобиль, известный своей экономичностью и надежностью. При правильном обслуживании Toyota Prius способен преодолеть более 300 тысяч километров без серьезных проблем.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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