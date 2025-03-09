Скандальная афера: фантомный гиперкар Mercedes за миллионы долларов

Американский миллиардер Майкл Менте, сооснователь и владелец популярного интернет-магазина одежды, мечтал стать обладателем одного из самых редких и технологичных гиперкаров в мире — Mercedes-AMG One. Но вместо роскошного автомобиля он получил только разочарование и потерю 5,4 миллиона долларов.
В 2021 году Менте, как настоящий фанат суперкаров, решил во что бы то ни стало приобрести Mercedes-AMG One — гиперкар с невероятными характеристиками. Модель выпускалась ограниченным тиражом, и получить производственный слот было практически невозможно без нужных связей.
На его пути "случайно" появился человек, который обещал эксклюзивный доступ к автомобилю. Житель Техаса Травеон Роджерс представился французским дилером премиального автосалона по имени Жан-Пьер Клемент и предложил бизнесмену возможность купить гиперкар без очереди.
Обрадованный такой возможностью, миллиардер перевел деньги на счет "Клемента", не подозревая, что совершает огромную ошибку.
После получения 5,4 миллиона долларов мошенник просто исчез. Ни машины, ни документов, ни даже ответа на звонки Менте больше не получил.
О мошенничестве бизнесмен узнал только спустя время — когда с ним связались сотрудники Министерства внутренней безопасности США. Как оказалось, Роджерс не просто проворачивал аферы с автомобилями, но и имел обширный криминальный опыт, включая подделку финансовых документов и попытки выдать себя за официального представителя Aston Martin.
Дело быстро дошло до суда, где выяснилось, что в схеме участвовал и адвокат Скотт Оливер, который помогал аферисту организовать "сделку". На тот момент сам Роджерс уже находился в тюрьме за аналогичное преступление — он обманул еще одного покупателя, продав несуществующий Mercedes-AMG One за 3,2 миллиона долларов.
Теперь суд рассматривает дело Менте, но эксперты предполагают, что даже если мошенника приговорят к новому сроку, вернуть миллиардеру деньги будет практически невозможно.
Этот случай в очередной раз доказывает, что даже состоятельные и успешные люди могут становиться жертвами мошенников. Важные выводы, которые можно сделать из этой истории:
Mercedes-Benz ([mɛʁˈtseːdəs ˈbɛnts] или [-dɛs-]; рус. Мерсе́дес-Бенц) — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group». Является одним из самых узнаваемых автомобильных брендов во всём мире.
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