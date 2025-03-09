Скандальная афера: фантомный гиперкар Mercedes за миллионы долларов

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Американский миллиардер Майкл Менте, сооснователь и владелец популярного интернет-магазина одежды, мечтал стать обладателем одного из самых редких и технологичных гиперкаров в мире — Mercedes-AMG One. Но вместо роскошного автомобиля он получил только разочарование и потерю 5,4 миллиона долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Basterfield, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Mercedes-AMG

Как все началось: предоплата за эксклюзив

В 2021 году Менте, как настоящий фанат суперкаров, решил во что бы то ни стало приобрести Mercedes-AMG One — гиперкар с невероятными характеристиками. Модель выпускалась ограниченным тиражом, и получить производственный слот было практически невозможно без нужных связей.

На его пути "случайно" появился человек, который обещал эксклюзивный доступ к автомобилю. Житель Техаса Травеон Роджерс представился французским дилером премиального автосалона по имени Жан-Пьер Клемент и предложил бизнесмену возможность купить гиперкар без очереди.

Обрадованный такой возможностью, миллиардер перевел деньги на счет "Клемента", не подозревая, что совершает огромную ошибку.

Исчезновение "дилера" и раскрытие аферы

После получения 5,4 миллиона долларов мошенник просто исчез. Ни машины, ни документов, ни даже ответа на звонки Менте больше не получил.

О мошенничестве бизнесмен узнал только спустя время — когда с ним связались сотрудники Министерства внутренней безопасности США. Как оказалось, Роджерс не просто проворачивал аферы с автомобилями, но и имел обширный криминальный опыт, включая подделку финансовых документов и попытки выдать себя за официального представителя Aston Martin.

Судебное разбирательство и новые подробности

Дело быстро дошло до суда, где выяснилось, что в схеме участвовал и адвокат Скотт Оливер, который помогал аферисту организовать "сделку". На тот момент сам Роджерс уже находился в тюрьме за аналогичное преступление — он обманул еще одного покупателя, продав несуществующий Mercedes-AMG One за 3,2 миллиона долларов.

Теперь суд рассматривает дело Менте, но эксперты предполагают, что даже если мошенника приговорят к новому сроку, вернуть миллиардеру деньги будет практически невозможно.

Урок для всех: как не попасться на подобную схему

Этот случай в очередной раз доказывает, что даже состоятельные и успешные люди могут становиться жертвами мошенников. Важные выводы, которые можно сделать из этой истории:

Никогда не переводите крупные суммы, не проверив надежность продавца.

Проверяйте репутацию дилеров и официальные каналы продаж.

Всегда заключайте сделки с юристами и через проверенные компании.

Если предложение кажется слишком хорошим, возможно, это обман.

Уточнения

Mercedes-Benz ([mɛʁˈtseːdəs ˈbɛnts] или [-dɛs-]; рус. Мерсе́дес-Бенц) — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group». Является одним из самых узнаваемых автомобильных брендов во всём мире.

