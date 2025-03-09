Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как получить сладкие груши из косточки: секреты успешного роста
Путешествие к Жемчужине Армении: тайны, легенды и лучшие места для отдыха
Кофе в дороге — бодрость на 20 минут, сонливость на 2 часа
Сода творит чудеса: раскрыт секрет удаления пятен с матраса — удивительный результат!
Неэффективные часы: россияне рассказали о проблемах на удалённой работе
Щитовидка: почему даже мелкие стрессы могут стать причиной больших бед
Будина vs Голливуд: почему актрисе неинтересны западные награды
Интеллектуальные стеклоочистители: как машины распознают дождь
Курятина не всегда полезна: три опасных части, о которых мало кто знает

ТОП-5 самых экспортируемых советских легковых автомобилей 

2:45
Авто

В СССР экспорт легковых автомобилей был важной частью автопрома.

Ваз 2101
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ваз 2101

Многие модели поставлялись в страны соцлагеря, Западную Европу, Латинскую Америку, Африку и Ближний Восток.

Вот ТОП-5 самых экспортируемых советских легковых автомобилей.

1. ВАЗ-2101 ("Жигули"/Lada 1200) (1970-1988)

Легендарная "Копейка" стала основой экспорта АвтоВАЗа. Она отправлялась в Западную Европу (Италия, Франция, Великобритания), Латинскую Америку, страны СЭВ и даже Австралию. Отличалась надёжностью, простотой конструкции и хорошей управляемостью.

2. ВАЗ-2121 "Нива" (Lada Niva)

Этот внедорожник был особенно популярен в странах с суровым климатом и плохими дорогами. "Нива" экспортировалась в страны Европы, Латинской Америки и Африки.

Отличалась своими внедорожными качествами и простотой в обслуживании.

3. Москвич-412 (1967-1997)

Экспортировался в 80 стран, включая Великобританию (под маркой Moskvich), ГДР, Финляндию, Норвегию и Латинскую Америку. Оснащался 1,5-литровым двигателем (75 л. с.) и считался одним из самых выносливых советских автомобилей.

Автомобиль был известен своей прочной конструкцией и надёжным двигателем. Участвовал в международных ралли.

4. ГАЗ-24 "Волга" (Volga 24)

Этот автомобиль представлял собой советский автомобиль среднего класса. "Волга" экспортировалась в страны Восточной Европы, а также в некоторые страны Западной Европы и Азии.

В основном использовалась как такси, или представительский автомобиль. В некоторых странах продавалась с дизельными двигателями Peugeot или Rover.

5. ЗАЗ-968 "Запорожец" (1971-1994)

Экспортировался в ГДР, Югославию, Болгарию и Финляндию. Привлекал низкой ценой, но считался слишком шумным из-за заднемоторной компоновки. В Финляндии его продавали под маркой "Yalta".

Эти модели сделали советские автомобили известными за границей, а Lada и Москвичи до сих пор можно встретить в Европе, Латинской Америке и на Кубе. Автомобили пользовались популярностью за рубежом благодаря своей надёжности, простоте конструкции и доступной цене.

Lada Niva Sport наконец-то готова
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы
Российский шоу-бизнес
И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы Аудио 
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Садоводство, цветоводство
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех Аудио 
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Недвижимость
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает Аудио 
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Последние материалы
Сода творит чудеса: раскрыт секрет удаления пятен с матраса — удивительный результат!
Неэффективные часы: россияне рассказали о проблемах на удалённой работе
Щитовидка: почему даже мелкие стрессы могут стать причиной больших бед
Будина vs Голливуд: почему актрисе неинтересны западные награды
Интеллектуальные стеклоочистители: как машины распознают дождь
Курятина не всегда полезна: три опасных части, о которых мало кто знает
Обезвоживание — скрытый враг молодости: как его победить
ТОП-5 самых экспортируемых советских легковых автомобилей 
Россиянки раскрыли тайну идеальной гардеробной: сколько метров им нужно для счастья?
Разбили яйцо и увидели красное пятно? Спокойствие, только спокойствие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.