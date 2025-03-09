ТОП-5 самых экспортируемых советских легковых автомобилей

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В СССР экспорт легковых автомобилей был важной частью автопрома.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ваз 2101

Многие модели поставлялись в страны соцлагеря, Западную Европу, Латинскую Америку, Африку и Ближний Восток.

Вот ТОП-5 самых экспортируемых советских легковых автомобилей.

1. ВАЗ-2101 ("Жигули"/Lada 1200) (1970-1988)

Легендарная "Копейка" стала основой экспорта АвтоВАЗа. Она отправлялась в Западную Европу (Италия, Франция, Великобритания), Латинскую Америку, страны СЭВ и даже Австралию. Отличалась надёжностью, простотой конструкции и хорошей управляемостью.

2. ВАЗ-2121 "Нива" (Lada Niva)

Этот внедорожник был особенно популярен в странах с суровым климатом и плохими дорогами. "Нива" экспортировалась в страны Европы, Латинской Америки и Африки.

Отличалась своими внедорожными качествами и простотой в обслуживании.

3. Москвич-412 (1967-1997)

Экспортировался в 80 стран, включая Великобританию (под маркой Moskvich), ГДР, Финляндию, Норвегию и Латинскую Америку. Оснащался 1,5-литровым двигателем (75 л. с.) и считался одним из самых выносливых советских автомобилей.

Автомобиль был известен своей прочной конструкцией и надёжным двигателем. Участвовал в международных ралли.

4. ГАЗ-24 "Волга" (Volga 24)

Этот автомобиль представлял собой советский автомобиль среднего класса. "Волга" экспортировалась в страны Восточной Европы, а также в некоторые страны Западной Европы и Азии.

В основном использовалась как такси, или представительский автомобиль. В некоторых странах продавалась с дизельными двигателями Peugeot или Rover.

5. ЗАЗ-968 "Запорожец" (1971-1994)

Экспортировался в ГДР, Югославию, Болгарию и Финляндию. Привлекал низкой ценой, но считался слишком шумным из-за заднемоторной компоновки. В Финляндии его продавали под маркой "Yalta".

Эти модели сделали советские автомобили известными за границей, а Lada и Москвичи до сих пор можно встретить в Европе, Латинской Америке и на Кубе. Автомобили пользовались популярностью за рубежом благодаря своей надёжности, простоте конструкции и доступной цене.