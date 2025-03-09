В СССР экспорт легковых автомобилей был важной частью автопрома.
Многие модели поставлялись в страны соцлагеря, Западную Европу, Латинскую Америку, Африку и Ближний Восток.
Вот ТОП-5 самых экспортируемых советских легковых автомобилей.
1. ВАЗ-2101 ("Жигули"/Lada 1200) (1970-1988)
Легендарная "Копейка" стала основой экспорта АвтоВАЗа. Она отправлялась в Западную Европу (Италия, Франция, Великобритания), Латинскую Америку, страны СЭВ и даже Австралию. Отличалась надёжностью, простотой конструкции и хорошей управляемостью.
2. ВАЗ-2121 "Нива" (Lada Niva)
Этот внедорожник был особенно популярен в странах с суровым климатом и плохими дорогами. "Нива" экспортировалась в страны Европы, Латинской Америки и Африки.
Отличалась своими внедорожными качествами и простотой в обслуживании.
3. Москвич-412 (1967-1997)
Экспортировался в 80 стран, включая Великобританию (под маркой Moskvich), ГДР, Финляндию, Норвегию и Латинскую Америку. Оснащался 1,5-литровым двигателем (75 л. с.) и считался одним из самых выносливых советских автомобилей.
Автомобиль был известен своей прочной конструкцией и надёжным двигателем. Участвовал в международных ралли.
4. ГАЗ-24 "Волга" (Volga 24)
Этот автомобиль представлял собой советский автомобиль среднего класса. "Волга" экспортировалась в страны Восточной Европы, а также в некоторые страны Западной Европы и Азии.
В основном использовалась как такси, или представительский автомобиль. В некоторых странах продавалась с дизельными двигателями Peugeot или Rover.
5. ЗАЗ-968 "Запорожец" (1971-1994)
Экспортировался в ГДР, Югославию, Болгарию и Финляндию. Привлекал низкой ценой, но считался слишком шумным из-за заднемоторной компоновки. В Финляндии его продавали под маркой "Yalta".
Эти модели сделали советские автомобили известными за границей, а Lada и Москвичи до сих пор можно встретить в Европе, Латинской Америке и на Кубе. Автомобили пользовались популярностью за рубежом благодаря своей надёжности, простоте конструкции и доступной цене.
Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.