ТОП-5 самых ломающихся грузовых автомобилей СССР

Советские грузовики славились своей проходимостью и простотой ремонта, но некоторые модели имели серьёзные проблемы с надёжностью.
Вот ТОП-5 самых ломающихся грузовиков СССР.
1. ЗИЛ-157
Этот грузовик отличался частыми поломками двигателя, трансмиссии и подвески. Низкое качество сборки и использование устаревших технологий также способствовали его "ломкости".
Особые проблемы возникали в зимний период, когда запуск двигателя становился настоящим испытанием.
2. ГАЗ-53 (1961-1993)
Один из самых массовых грузовиков СССР страдал от ненадёжной системы охлаждения, из-за чего двигатель перегревался. Также у машины была слабая коробка передач, которая выходила из строя при высокой нагрузке.
3. КрАЗ-255Б (1967-1994)
Этот тяжёлый внедорожный грузовик использовался в армии и на строительных работах, но страдал от частых поломок коробки передач и огромного расхода топлива (до 50 л/100 км). Также у него быстро изнашивались тормоза.
4. Колхида КАЗ-606
Этот грузовик, производившийся на Кутаисском автомобильном заводе, был известен своими частыми и разнообразными поломками.
Низкое качество сборки, проблемы с двигателем, трансмиссией, подвеской и электрикой делали его крайне ненадёжным. В народе получил прозвище "грузинская консервная банка".
5. МАЗ-503
Хотя этот грузовик был популярным, владельцы сталкивались с регулярными подтеканием масла и топлива, слабой тормозной системой и проблемами с передней подвеской, которая не выдерживала плохих дорог.
Гидроусилитель руля часто выходил из строя, что затрудняло управление.
Несмотря на эти недостатки, все эти грузовики были незаменимыми в советской промышленности и сельском хозяйстве.
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