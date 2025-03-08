ТОП-5 самых ломающихся грузовых автомобилей СССР

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Советские грузовики славились своей проходимостью и простотой ремонта, но некоторые модели имели серьёзные проблемы с надёжностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ZiL-157 Moscow transport museum 2008

Вот ТОП-5 самых ломающихся грузовиков СССР.

1. ЗИЛ-157

Этот грузовик отличался частыми поломками двигателя, трансмиссии и подвески. Низкое качество сборки и использование устаревших технологий также способствовали его "ломкости".

Особые проблемы возникали в зимний период, когда запуск двигателя становился настоящим испытанием.

2. ГАЗ-53 (1961-1993)

Один из самых массовых грузовиков СССР страдал от ненадёжной системы охлаждения, из-за чего двигатель перегревался. Также у машины была слабая коробка передач, которая выходила из строя при высокой нагрузке.

3. КрАЗ-255Б (1967-1994)

Этот тяжёлый внедорожный грузовик использовался в армии и на строительных работах, но страдал от частых поломок коробки передач и огромного расхода топлива (до 50 л/100 км). Также у него быстро изнашивались тормоза.

4. Колхида КАЗ-606

Этот грузовик, производившийся на Кутаисском автомобильном заводе, был известен своими частыми и разнообразными поломками.

Низкое качество сборки, проблемы с двигателем, трансмиссией, подвеской и электрикой делали его крайне ненадёжным. В народе получил прозвище "грузинская консервная банка".

5. МАЗ-503

Хотя этот грузовик был популярным, владельцы сталкивались с регулярными подтеканием масла и топлива, слабой тормозной системой и проблемами с передней подвеской, которая не выдерживала плохих дорог.

Гидроусилитель руля часто выходил из строя, что затрудняло управление.

Несмотря на эти недостатки, все эти грузовики были незаменимыми в советской промышленности и сельском хозяйстве.