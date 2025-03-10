Все берут каршеринг, но не знают этого подвоха: один штраф — и поездки больше не по карману

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Водителям каршеринга, припарковавшим автомобиль на газоне, теперь грозят штрафы, в десятки раз превышающие наказания для владельцев личных машин. Верховный суд РФ подтвердил, что именно оператор каршеринга несёт ответственность за такие нарушения, если нарушение зафиксировала камера. Это решение вызвало споры среди, опрошенных "Известиями" юристов и экспертов, а также может повлиять на будущее всей индустрии.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Машина ДПС

Как появился прецедент?

В октябре 2022 года водитель каршеринга припарковался на газоне в Санкт-Петербурге. Нарушение зафиксировала камера, и городской комитет по благоустройству оштрафовал оператора каршеринга на 150 тысяч рублей.

Компания попыталась оспорить штраф в судах, заявив, что в момент нарушения машиной управлял клиент. Однако Верховный суд РФ оставил в силе решения нижестоящих инстанций, подчеркнув, что при фиксации нарушения камерой штраф выписывается владельцу автомобиля.

Что говорят эксперты?

Адвокат Сергей Радько считает решение Верховного суда законным, так как законодательство не делает исключений для каршеринга.

Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков отметил, что механизм переквалификации нарушения в отношении водителя попросту отсутствует.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС), раскритиковал суд за непонимание принципов работы каршеринга, ведь компания не может контролировать, где именно оставит машину клиент.

Как это повлияет на каршеринг?

Операторы каршеринга теперь могут взыскивать штрафы с клиентов, однако водитель может оспорить такие требования, ссылаясь на постановление Верховного суда.

Это создаёт опасный прецедент: пользователи могут чувствовать себя безнаказанными, а культура парковки ухудшится.

Компании могут ужесточить правила для водителей, например, увеличив суммы залогов или внедрив системы автоматического контроля парковки.

Что делать водителям каршеринга?

Избегать парковки на газонах и в запрещённых местах.

Изучать правила сервиса и возможные штрафы.

Фотографировать место парковки в конце аренды, чтобы избежать спорных ситуаций.

Если пришёл штраф — попробовать оспорить его через поддержку оператора или суд.

Уточнения

Карше́ринг (англ. carsharing от car «легковой автомобиль» и sharing «совместное использование, передача другому» от англ. (to) share «поделиться»; carsharing — американский вариант названия явления, в других англоязычных странах используются названия car clubs, self-drive, lift scheme) — краткосрочная аренда, прокат автомашины.

