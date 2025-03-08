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ТОП-6 самых загадочных легковых автомобилей СССР

2:58
Авто

В СССР существовали автомобили, о которых мало кто знал, даже в то время.

Москвич-2144 Истра
Фото: commons.wikimedia.org by Weizenlol, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Москвич-2144 Истра

Некоторые из них были секретными разработками, другие — экспериментальными моделями, которые так и не вышли в серию. Вот ТОП-6 самых загадочных легковых автомобилей Советского Союза.

1. ЗИЛ-Э-112С (1961) — первый советский суперкар.

Гоночный прототип, разработанный в секретных лабораториях ЗИЛ. Оснащался 6-литровым V8 (270 л. с.), разгонялся до 260 км/ч и имел обтекаемый кузов, напоминающий Ferrari 250 Testa Rossa. Несмотря на потенциал, проект быстро закрыли.

2. ВАЗ-2106 Купе (1976, экспериментальный) — двухдверная версия "шестерки".

Спортивный вариант ВАЗ-2106 в кузове купе. Планировался как молодежный автомобиль, но серийное производство так и не началось. Было выпущено всего несколько экземпляров.

3. ГАЗ-АЭРО (1934) — советский аэродинамический автомобиль.

Разработка с революционным дизайном, имевшая коэффициент лобового сопротивления 0,26, что даже по современным меркам является выдающимся показателем. Однако серийное производство так и не стартовало из-за нехватки финансирования.

4. ЗИЛ-4102 (1988) — замена ЗИЛ-4104, которая не вышла в серию.

Современный седан для советской элиты. Отличался полным приводом, V8 двигателем 7,7 л., электронной приборной панелью и системой климат-контроля. В условиях кризиса конца 80-х проект признали слишком дорогим.

5. Москвич-2144 "Истра" (1985) — советский гибридный автомобиль.

Экспериментальная модель с гибридной силовой установкой (электродвигатель + дизельный мотор). Имела передовую по тем временам цифровую приборную панель и аэродинамический кузов. После развала СССР проект закрыли.

6. Москвич-Г3 — авто для ралли.

Этот гоночный автомобиль, разработанный в начале 1960-х годов, должен был участвовать в международных соревнованиях. Он отличался мощным двигателем и легким кузовом.

Москвич-Г3 так и не был запущен в серийное производство, и его дальнейшая судьба остается загадкой.

Эти автомобили могли бы стать важной вехой в истории советского автопрома, но так и не получили шанса на массовое производство.

Русский Спорткар точнее Советская Феррари или Кобра СССР ЗИЛ 112С
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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