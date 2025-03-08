ТОП-6 самых загадочных легковых автомобилей СССР

В СССР существовали автомобили, о которых мало кто знал, даже в то время.
Некоторые из них были секретными разработками, другие — экспериментальными моделями, которые так и не вышли в серию. Вот ТОП-6 самых загадочных легковых автомобилей Советского Союза.
1. ЗИЛ-Э-112С (1961) — первый советский суперкар.
Гоночный прототип, разработанный в секретных лабораториях ЗИЛ. Оснащался 6-литровым V8 (270 л. с.), разгонялся до 260 км/ч и имел обтекаемый кузов, напоминающий Ferrari 250 Testa Rossa. Несмотря на потенциал, проект быстро закрыли.
2. ВАЗ-2106 Купе (1976, экспериментальный) — двухдверная версия "шестерки".
Спортивный вариант ВАЗ-2106 в кузове купе. Планировался как молодежный автомобиль, но серийное производство так и не началось. Было выпущено всего несколько экземпляров.
3. ГАЗ-АЭРО (1934) — советский аэродинамический автомобиль.
Разработка с революционным дизайном, имевшая коэффициент лобового сопротивления 0,26, что даже по современным меркам является выдающимся показателем. Однако серийное производство так и не стартовало из-за нехватки финансирования.
4. ЗИЛ-4102 (1988) — замена ЗИЛ-4104, которая не вышла в серию.
Современный седан для советской элиты. Отличался полным приводом, V8 двигателем 7,7 л., электронной приборной панелью и системой климат-контроля. В условиях кризиса конца 80-х проект признали слишком дорогим.
5. Москвич-2144 "Истра" (1985) — советский гибридный автомобиль.
Экспериментальная модель с гибридной силовой установкой (электродвигатель + дизельный мотор). Имела передовую по тем временам цифровую приборную панель и аэродинамический кузов. После развала СССР проект закрыли.
6. Москвич-Г3 — авто для ралли.
Этот гоночный автомобиль, разработанный в начале 1960-х годов, должен был участвовать в международных соревнованиях. Он отличался мощным двигателем и легким кузовом.
Москвич-Г3 так и не был запущен в серийное производство, и его дальнейшая судьба остается загадкой.
Эти автомобили могли бы стать важной вехой в истории советского автопрома, но так и не получили шанса на массовое производство.
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