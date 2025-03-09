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Камеры теперь читают временные знаки, и это ловушка, о которой никто не предупреждал

2:12
Авто

На автомагистралях и городских дорогах регулярно появляются временные знаки, особенно в зонах ремонта или изменения схемы движения. Однако многие водители считают, что их можно игнорировать без последствий. Правда ли это?

Временные дорожные знаки
Фото: commons.wikimedia.org by Michaelversatile, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Временные дорожные знаки

Временные знаки: главное правило, о котором забывают

Согласно ПДД, временные указатели имеют более высокий приоритет, чем постоянные. Это означает, что если на трассе стоит временный знак с ограничением скорости, он действует даже если дорога кажется безопасной для быстрого движения.

Однако многие водители сознательно игнорируют такие ограничения, надеясь, что штрафа не будет. Считается, что на участках ремонта нет камер, а сотрудники ГАИ давно не используют радары. Но реальность оказывается иной.

Как фиксируют нарушения?

Современные мобильные комплексы фиксации легко адаптируются к новым условиям. Они размещаются в специально оборудованных автомобилях и работают даже на участках с временными знаками. К тому же стационарные камеры могут мгновенно подстраиваться под изменённые ограничения скорости.

На платных автомагистралях во время ремонта скорость иногда снижают до 50 км/ч, а водители, привыкшие к высоким скоростям, просто не замечают временных знаков. Однако разветвлённая система камер фиксирует любые нарушения, и штрафы неизбежны.

Какие штрафы грозят нарушителям?

Проезд мимо временного знака с превышением скорости может дорого обойтись:

  • Если на знаке указано 50 км/ч, а водитель едет 99 км/ч, штраф составит от 1500 до 2250 рублей.
  • Повторное нарушение — уже 3000-3750 рублей.

Стоит ли рисковать?

Игнорирование временных знаков — дорогая ошибка. Современные системы контроля работают даже там, где водители их не ожидают. Так что лучше сбавить скорость, чем потом спорить со штрафами.

Уточнения

Дорожный знак — техническое средство безопасности дорожного движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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