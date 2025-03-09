ГОСТ обновили, а с ним и знаки — почему водителям нельзя игнорировать нововведения

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С 1 января 2026 года в России вступают в силу изменения в ГОСТ Р 52289-2019, регулирующем внешний вид и конструкцию дорожных знаков. Однако отдельные регионы могут внедрить нововведения раньше. Какие знаки изменятся, и что теперь нужно учитывать водителям?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain дорожный знак

Скорость на "лежачем полицейском"

Теперь знак "Рекомендуемое ограничение скорости" и "Искусственная неровность" объединены в один — "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности". Водителям больше не нужно гадать, с какой скоростью преодолевать "лежачий полицейский", ведь рекомендованное значение будет указано прямо на знаке.

Парковка: два важных изменения

Ранее, если на определённом участке дороги разрешался только один способ парковки, к знаку "Парковка" крепили белую табличку с соответствующим изображением. Теперь этот символ будет встраиваться прямо в сам знак, что сделает его более наглядным.

Также появились новые таблички "Направление действия" (8.3.4 и 8.3.5), которые помогут водителям ориентироваться в случаях, когда на разных сторонах улицы действуют разные правила парковки.

Сезонные правила стоянки

Теперь водители смогут видеть на знаках конкретные месяцы, в которые они действуют. Например, знак запрета парковки может быть актуален только зимой, а летом — нет. Для этого введена новая табличка 8.5.8.

Стоп-линия: больше вариантов

До сих пор знак "Стоп-линия" существовал только в горизонтальном варианте. Теперь его можно будет размещать и в вертикальном исполнении, что повысит его заметность.

Кроме того, если на регулируемом перекрёстке есть разметка стоп-линии, табличку можно не устанавливать.

Новый знак для предупреждения водителей

Введена табличка "Глухие" (8.15.1), которая сигнализирует о присутствии слабослышащих пешеходов. Она будет устанавливаться в районах специализированных учебных заведений, реабилитационных центров и других местах, где часто встречаются такие люди.

Перечеркнутые знаки вместо заклеенных

Раньше устаревшую информацию на дорожных указателях полностью закрывали чёрной плёнкой. Теперь разрешено зачеркивать её крест-накрест красной магнитной лентой.

Что это значит для водителей?

Изменения в ГОСТ сделают дорожные знаки более информативными и удобными. Водителям станет проще ориентироваться в правилах парковки, сезонных ограничениях и особенностях дорожного движения в определённых зонах.

Уточнения

Межгосуда́рственный станда́рт (акрон. ГОСТ) — региональный стандарт, принятый МГС СНГ.

