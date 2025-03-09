Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александр Ревва рассказал о посещении центра для наркозависимых
Как перестать быть жертвой ночного террора вашей кошки
Не спешите пить витамин D: вот что говорят врачи о его нехватке
Планируете отпуск? Узнайте, как курс рубля влияет на цены
Не тратьте деньги на дорогие весенние украшения: создаём декор своими руками
ГОСТ обновили, а с ним и знаки — почему водителям нельзя игнорировать нововведения
Откройте секрет безупречной кожи: сочетание косметологии и правильного домашнего ухода
Погодный Армагеддон: лидеры РПЛ столкнутся с невидимым врагом в 19-м туре
Рассада без разочарований — как отобрать семена, чтобы не плакать весной

Очередной ребус на дороге: светофоры с АУ вызывают больше вопросов, чем ответов

2:36
Авто

Водители всё чаще замечают светофоры с непонятными буквами "АУ" внутри сигнала. Что это за нововведение, как оно работает и повлияет ли на привычное движение?

Зеленый светофор
Фото: commons.wikimedia.org by Kryp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеленый светофор

Раньше на светофорах водители могли видеть обратный отсчёт времени — удобный таймер, который помогал заранее подготовиться к смене сигнала. Однако теперь на некоторых перекрёстках вместо цифр появились буквы "АУ", которые остаются неизменными на протяжении всего цикла работы устройства. Это вызвало множество вопросов у автомобилистов и стало предметом бурных обсуждений.

Что скрывается за "АУ"?

Как оказалось, аббревиатура "АУ" расшифровывается как "Адаптивное Управление". Это значит, что светофоры оснащены системой камер и датчиков, анализирующих загруженность дорог в режиме реального времени. Исходя из полученных данных, устройство регулирует продолжительность сигналов, пытаясь оптимизировать движение транспорта.

По задумке разработчиков, такая система должна помогать снижать пробки, так как время ожидания на светофоре меняется в зависимости от текущего трафика. Например, если в одном направлении машин больше, зелёный свет там будет гореть дольше.

Почему не всем нравится новая система?

Несмотря на логичность идеи, у таких светофоров есть и минусы. Главное неудобство — отсутствие обратного отсчёта, к которому привыкли водители. Когда сигнал переключается неожиданно, сложно заранее подготовиться к началу движения, что может привести к заминкам и дополнительным задержкам на дороге.

Также система пока не идеальна: анализ загруженности выполняется автоматически, и в некоторых случаях светофор может "неправильно" определить приоритеты. Например, если один из участков перекрёстка временно пуст, но туда часто заезжают машины, адаптивная настройка может сыграть не в пользу общего трафика.

Как вести себя, если встретился такой светофор?

  • Будьте внимательны: зеленый сигнал может загореться внезапно.
  • Следите за привычным мигающим зелёным — он по-прежнему предупреждает о смене сигнала.
  • Оценивайте ситуацию на дороге — адаптивная система учитывает потоки машин, но не всегда работает идеально.

Пока водители привыкают к новому формату, а система проходит тестирование, остаётся открытым вопрос: действительно ли такие светофоры помогут улучшить движение в городах или станут причиной новых заторов?

Уточнения

Светофо́р (от свет + греч. φορέας «несущий») — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Недвижимость
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает Аудио 
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Экономика и бизнес
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75% Аудио 
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Домашние животные
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное Аудио 
Популярное
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное

В Сибири засняли тигра, который может стать самым крупным из когда-либо зарегистрированных. Реальность или редкое генетическое отклонение?

Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками
Последние материалы
ГОСТ обновили, а с ним и знаки — почему водителям нельзя игнорировать нововведения
Откройте секрет безупречной кожи: сочетание косметологии и правильного домашнего ухода
Погодный Армагеддон: лидеры РПЛ столкнутся с невидимым врагом в 19-м туре
Рассада без разочарований — как отобрать семена, чтобы не плакать весной
Никакой химии: эти 9 фруктов очистят организм от токсинов
Юрия Лозу потряс случай мошенничества в Солнечногорске
Шансы семян на всходы — как у лотереи: но этот метод поможет выиграть
Думаете, едите полезное? Эти масла разрушают метаболизм и мешают худеть
Прививки для домашних кошек и собак: зачем они нужны, если животное не выходит из дома
Красная карточка за секунду: почему полузащитник "Зенита" так подставился
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.