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Не тяните с ремонтом: что делать, если ремень безопасности перестал втягиваться

2:23
Авто

Ремень безопасности — один из самых важных элементов защиты в автомобиле, но со временем он может перестать втягиваться. Одни водители просто вручную заправляют его на место, другие не обращают внимания, но проблема остается. Чем дольше откладывать ее решение, тем выше риск, что однажды ремень просто откажет в критический момент. Разбираемся, почему это происходит и как исправить ситуацию.

ремень безопасности
Фото: Freepik by yanalya is licensed under Рublic domain
ремень безопасности

Почему ремень безопасности заедает?

Грязь в механизме втягивания

Пыль, песок и мелкий мусор постепенно забиваются внутрь механизма, снижая его подвижность. Со временем ролики перестают вращаться, а ремень застревает. Особенно это актуально для машин, которые эксплуатируются в условиях частой пыльной или влажной погоды.

Загрязнение самой ленты

Ремень постоянно контактирует с руками водителя и пассажиров, собирая жир, пот и пыль. Постепенно лента становится скользкой, из-за чего ролики втягивающего механизма просто не могут нормально ее захватить.

Как вернуть ремню работоспособность?

Чистка механизма

Если ремень перестал втягиваться, первым делом стоит проверить сам механизм. Для этого его нужно аккуратно разобрать, убрать пыль и грязь, а затем смазать подвижные части. Если нет опыта работы с такими узлами, лучше доверить это специалистам.

Стирка ремня

Иногда проблема кроется в самом ремне. Его можно постирать вручную, замочив в мыльном растворе, а затем тщательно высушить. Делать это рекомендуется хотя бы раз в год, чтобы избежать накопления загрязнений.

Профилактика, которая продлит срок службы ремня

  • Регулярно проверяйте и чистите механизм втягивания - удаление пыли и грязи поможет избежать заклинивания.
  • Мойте ремень раз в год - простая процедура продлит срок его службы и сохранит работоспособность.
  • Используйте антисептик для рук перед поездками - это снизит количество жира и грязи, попадающих на ремень.

Если ремень все равно плохо втягивается даже после чистки, возможно, проблема в изношенных роликах или пружине. В таком случае лучше обратиться в автосервис для диагностики и замены деталей.

Уточнения

Реме́нь безопа́сности — средство пассивной безопасности, предназначенное для удержания пассажира автомобиля (или иного транспортного средства) на месте в случае аварии либо внезапной остановки.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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