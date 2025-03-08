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Топливный лайфхак: один простой приём экономит до 35% бензина

2:47
Авто

Цены на топливо продолжают бить рекорды, а водители всё чаще задумываются о том, как уменьшить расходы на бензин или дизель. В условиях города это сложно: пробки, светофоры и резкие разгоны сводят экономию на нет. А вот на трассе есть целый ряд методов, которые действительно работают. В некоторых случаях удаётся снизить расход топлива аж на 35%! Разбираем, какие привычки помогут вам проехать больше, тратя меньше.

Канистра бензина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Канистра бензина

Проверьте давление в шинах

Один из самых простых, но эффективных способов сократить расход — следить за давлением в колёсах. Недокачанные шины создают дополнительное сопротивление качению, из-за чего мотор тратит больше энергии на движение. Проверка перед поездкой занимает пару минут, но помогает сэкономить до 5% топлива.

Правильная скорость — залог экономии

Чем выше скорость, тем больше сопротивление воздуха и тем активнее расходуется топливо. Оптимальный режим — 2000 об/мин на самой высокой передаче. Это позволяет двигателю работать в экономичном диапазоне без перегрузки. Конечно, точная скорость зависит от автомобиля, но в среднем это 90-110 км/ч.

Аэродинамика имеет значение

Хотите сжигать больше топлива? Просто откройте окна или установите багажник на крышу. Эти мелочи нарушают аэродинамику и увеличивают сопротивление воздуха. Если на скорости выше 80 км/ч вам не нужен дополнительный поток воздуха, лучше закрыть окна — это реально уменьшает потребление топлива.

Используйте "аэродинамический мешок"

Один из малоизвестных, но проверенных способов экономии — движение за крупногабаритным транспортом. Находясь в 20-25 метрах за фурой, автомобиль попадает в зону с пониженным сопротивлением воздуха, что позволяет снизить расход на 8-10%. Главное — соблюдать дистанцию и не нарушать правила безопасности.

Мягкое вождение — ключ к экономии

Резкие разгоны и торможения увеличивают расход топлива. Если плавно набирать скорость и тормозить двигателем, можно сэкономить до 15% топлива. Особенно важно это для трассового движения, где можно заранее просчитывать обгоны и не уходить в режим постоянного ускорения.

Секрет экономичной поездки — это не только правильная скорость и плавное вождение, но и учёт мелочей: давление в шинах, аэродинамика и даже выбор полосы движения. Эти простые правила помогут вам преодолеть больше километров на одном баке и не переплачивать за топливо.

Уточнения

Ди́зельное то́пливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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