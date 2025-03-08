Новый электрический Alpine A110: секреты технологии, которые заставят сердце биться быстрее

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Прощай, A110 в нынешнем виде! Но не торопитесь — электрическая версия Alpine готовится к встрече с конкурентом Porsche Cayman EV в 2027 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Alpine A110

Переход на электрическую платформу

После девяти лет на рынке, культовый Alpine A110 будет снят с производства в начале следующего года, что станет отправной точкой для полной электрификации компании. Однако A110 не исчезнет, а вернется в обновленной форме — полностью электрической, чтобы составить конкуренцию такому мастодонту, как Porsche Cayman EV.

Что нас ждет?

Alpine уже показала концепт в виде A110 E-Ternité в 2022 году, но это была всего лишь демонстрация возможностей. Ожидается, что новая версия будет гораздо мощнее предыдущего прототипа. А110 EV получит два электродвигателя на задней оси для управления вектором крутящего момента, что позволит улучшить управляемость и значительно повысить мощность.

Хотя точные цифры пока не раскрыты, ожидается, что новый A110 будет значительно мощнее будущего A390, мощность которого составит около 450 л. с…

Новый подход к аккумуляторам

Особое внимание будет уделено инновационным аккумуляторным технологиям. Alpine планирует использовать новый тип батареи, который обеспечит максимальную плотность энергии и минимизирует потерю производительности со временем.

Даже предусмотрена возможность замены аккумулятора, чтобы покупатели могли поддерживать высокую производительность автомобиля и переходить на новые технологии по мере их появления.

Электрический A110: не просто новый дизайн

Компания обещает, что новый A110 EV не будет иметь практически ничего общего с предыдущей моделью, кроме знаменитой эмблемы Alpine. Новый автомобиль будет оснащён уникальной трансмиссией и аккумуляторами нового поколения, что сделает его значительным шагом вперёд в производстве спортивных электромобилей.

Конкуренция с Porsche Cayman EV

С развитием электрической версии A110, Alpine готовится к жестокой конкуренции с такими гигантами, как Porsche Cayman EV. Выход нового электрокроссовера и улучшение A110 для рынка электромобилей могут стать важной вехой для компании, и если всё пойдет по плану, в 2027 году мы увидим новый A110, который изменит представление о спортивных электрических автомобилях.

Уточнения

Alpine («Альпин»)— французский производитель гоночных и спортивных автомобилей.

