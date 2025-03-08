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Dacia Bigster с гибридом и полным приводом — настоящая находка по цене маленького кроссовера

2:39
Авто

Новый внедорожник Dacia Bigster наконец-то доступен в Великобритании! Этот флагманский кроссовер, стоящий на ступеньку выше популярного Duster, предложит отличные характеристики за цену, сравнимую с Toyota Yaris Cross.

Dacia Bigster
Фото: commons.wikimedia.org by Y.Leclercq, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Dacia Bigster

Цена и комплектации

Dacia Bigster стартует с цены 24 995 фунтов стерлингов (32 085 долларов США), что делает его почти таким же дорогим, как и Toyota Yaris Cross, который начинается от 26 155 фунтов стерлингов (33 575 долларов США). Однако Bigster имеет длинную колесную базу (на 140 мм больше), а также предлагает более гибкие опции комплектаций.

Кроссовер будет доступен в трёх вариантах: Expression, Journey и Extreme, и в продаже появится уже в апреле, с поставками весной.

Двигатели и технология

Новый Bigster можно будет выбрать с мягким гибридом или полностью гибридной силовой установкой. Базовая версия с двигателем TCe 140 включает в себя 1,2-литровый мотор мощностью 140 л. с. с передним приводом и механической коробкой передач. Для тех, кто ищет больше мощности, предлагается гибридный вариант Hybrid 155 с общей мощностью 155 л. с. и автоматической коробкой передач.

Технологии и оснащение

Все комплектации Bigster будут оснащены информационно-развлекательной системой с экраном 10,1 дюйма, двухзонным климат-контролем, датчиками парковки и многими другими удобными функциями. Более дорогие версии предложат двухцветную окраску кузова, тонированные стёкла и дополнительные удобства для водителя и пассажиров.

Финансовые предложения

Стоимость Bigster начинается от 141 фунта стерлингов в месяц с годовой процентной ставкой 4,9%, с возможностью подписания контракта на два года. Полногибридный вариант будет стоить от 299 фунтов в месяц с процентной ставкой 7,9% при четырёхлетнем контракте.

Высокий спрос

С момента открытия предварительных заказов в начале 2025 года Dacia уже получила более 500 заказов на Bigster в Великобритании, что подтверждает большой интерес к новому внедорожнику.

Уточнения

Dacia (Дачия) — румынский производитель автомобилей, получивший своё название от исторического региона Дакия (рум. Dacia).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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