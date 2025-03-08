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Перевозка с риском: какие вещи могут привести к потерям не только денег, но и автомобиля

2:13
Авто

Перевозка грузов в автомобиле — задача, которая требует соблюдения множества правил, ведь нарушение может привести к штрафам или даже конфискации машины. Юрист Юрий Капштык рассказал, какие предметы нельзя перевозить, а также как правильно транспортировать различные грузы.

Собака в автомобиле
Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака в автомобиле

Животные и их транспортировка

При перевозке домашних животных важно соблюдать несколько правил. Например, животное должно находиться в плотной переноске с водой, которая фиксируется ремнями безопасности.

При поездке через регионы необходима справка Ф1, подтверждающая отсутствие эпидемиологических заболеваний. К тому же крупный рогатый скот должен транспортироваться только в специальных прицепах.

Крупногабаритные предметы

Штрафы могут быть наложены и за неправильную перевозку крупных предметов. Если, например, из автомобиля выступают ванная или дверь, их нужно пометить сигнальными флажками. Размер штрафа зависит от степени нарушения, и владельцу авто могут быть предъявлены серьезные требования.

Газовые баллоны: осторожность не помешает

Газовые баллоны требуют особой осторожности при транспортировке. Баллон должен быть надежно закреплен, чтобы избежать его движения внутри машины. Перед тем как начать поездку, важно проверить герметичность и работу вентиля, чтобы не было утечек газа.

Запрещенные предметы и конфискация авто

Транспортировка запрещенных предметов, таких как боеприпасы, оружие без разрешения, наркотики и психотропные вещества, может повлечь конфискацию автомобиля.

Юрист подчеркивает, что если такие предметы будут найдены, автомобиль будет помещен на штрафстоянку, а водитель может быть отстранен от управления транспортным средством до завершения следствия.

Перевозка запрещенных предметов или неправильное соблюдение норм транспортировки может не только привести к штрафам, но и к конфискации автомобиля. Важно быть внимательным к правилам и не рисковать своим автомобилем и безопасностью, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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