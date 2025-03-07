Секреты нового электрокроссовера, который установит новые стандарты в автомобильном мире

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Первый электрический кроссовер нового поколения BMW, iX3 2026, готов поразить мир. Этот полностью электрический автомобиль, который дебютирует осенью, обещает стать прорывом в мире электромобилей благодаря новейшей платформе NCAR и впечатляющим характеристикам.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW iX3

Впечатляющая мощность и производительность

BMW iX3 станет доступен в нескольких версиях, включая 50 xDrive, а позже появятся более мощные модели, такие как iX3 M60 xDrive, который, по слухам, будет развивать до 630 л. с. и ускоряться до 100 км/ч за 3,5 секунды. Это будет одна из самых быстрых моделей в классе, обеспечивая исключительную производительность и комфорт в каждой поездке.

Превосходный запас хода и передовые технологии зарядки

Что касается дальности, ожидается, что iX3 на новой платформе получит запас хода от 600 до 900 км по циклу WLTP, что делает его одним из самых дальнобойных электрокаров на рынке. В версии M60 запас хода может составить до 760 км (по циклу WLTP), что является существенным улучшением по сравнению с предыдущими моделями.

Кроме того, iX3 будет оснащен двунаправленной зарядкой, что позволит не только заряжать автомобиль, но и возвращать энергию обратно в сеть или использовать для питания внешних устройств. Модели нового поколения также будут поддерживать зарядку мощностью до 400 кВт, что обеспечит невероятную скорость зарядки.

Новый дизайн и инновационные технологии

Внутри iX3 будет установлена новейшая система iDrive X, которая избавится от привычного поворотного контроллера и заменит его на инновационную панель с экраном. Ожидаются также дополнительные дисплеи, включая экран для переднего пассажира, и новый дизайн рулевого колеса, который уже был представлен на CES. Внешний вид будет вдохновлен концептом BMW Vision X, с обновленной решеткой радиатора и современными фарами.

Множество цветов на выбор

iX3 будет доступен в нескольких ярких цветах, включая Alpine White, Black Sapphire, Polarized Grey, Ocean Wave Blue и другие, что позволит каждому выбрать идеальный вариант для себя.

Запуск и цены

Модели BMW iX3 поступят в продажу в Северной Америке весной 2026 года, но цены пока не объявлены. Благодаря новым технологиям и улучшенной производительности, новый кроссовер станет важным шагом вперед для BMW в стратегии по расширению линейки электромобилей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

