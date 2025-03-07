Как Приморье приспособилось к кризису: автомобильные предпочтения и неожиданные тренды

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Автомобили из Японии по-прежнему занимают лидирующие позиции на рынке Приморья, и "Тойота" продолжает оставаться самой востребованной маркой. Несмотря на экономические трудности, связанные с санкциями и ограничениями, автомобили японского производства пользуются огромной популярностью среди местных жителей.

Фото: Wikipedia by Luftfahrrad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Land Crusier

Японцы и корейцы лидируют

Согласно данным "Авито Авто", Toyota остаётся крупнейшим игроком на рынке Приморья, несмотря на внешние экономические сложности. Помимо японской марки, высокие позиции занимают корейские компании: Kia (11,1%), Honda (8,2%) и Hyundai (7,6%). Замыкает пятёрку лидеров немецкий BMW с 6,9%.

Снижение цен на машины

Приморский рынок автомобилей сейчас переживает затишье, что позволило заметно снизить цены на автомобили. В частности, популярные модели Toyota становятся значительно доступнее. Например, Toyota Passo 2010 года можно приобрести по цене ниже 600 тысяч рублей.

Такая тенденция наблюдается не только в Приморье, но и в других регионах страны. Владивосток, как крупнейший центр ввоза автомобилей, быстрее реагирует на изменения рыночной ситуации.

Цветовые предпочтения

Примечательно, что жители Приморья остаются верными своим традиционным цветам автомобилей. Белые машины по-прежнему на первом месте (41,1%), за ними следуют черные (25%) и серые (14,9%).

Лидерство Toyota в регионе

Не удивительно, что Toyota сохраняет лидерство не только в Приморье, но и в дальневосточном округе в целом. Nissan занимает второе место, а третье достается российскому ВАЗу.

Также активно обсуждается возможное возвращение Toyota в Россию, что может привести к новым изменениям на автомобильном рынке страны, сообщает vostokmedia.com.

Уточнения

Примо́рье — физико-географический район в составе Дальнего Востока России, охватывающий заамурскую часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации.

