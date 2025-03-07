Как Приморье приспособилось к кризису: автомобильные предпочтения и неожиданные тренды

Автомобили из Японии по-прежнему занимают лидирующие позиции на рынке Приморья, и "Тойота" продолжает оставаться самой востребованной маркой. Несмотря на экономические трудности, связанные с санкциями и ограничениями, автомобили японского производства пользуются огромной популярностью среди местных жителей.
Согласно данным "Авито Авто", Toyota остаётся крупнейшим игроком на рынке Приморья, несмотря на внешние экономические сложности. Помимо японской марки, высокие позиции занимают корейские компании: Kia (11,1%), Honda (8,2%) и Hyundai (7,6%). Замыкает пятёрку лидеров немецкий BMW с 6,9%.
Приморский рынок автомобилей сейчас переживает затишье, что позволило заметно снизить цены на автомобили. В частности, популярные модели Toyota становятся значительно доступнее. Например, Toyota Passo 2010 года можно приобрести по цене ниже 600 тысяч рублей.
Такая тенденция наблюдается не только в Приморье, но и в других регионах страны. Владивосток, как крупнейший центр ввоза автомобилей, быстрее реагирует на изменения рыночной ситуации.
Примечательно, что жители Приморья остаются верными своим традиционным цветам автомобилей. Белые машины по-прежнему на первом месте (41,1%), за ними следуют черные (25%) и серые (14,9%).
Не удивительно, что Toyota сохраняет лидерство не только в Приморье, но и в дальневосточном округе в целом. Nissan занимает второе место, а третье достается российскому ВАЗу.
Также активно обсуждается возможное возвращение Toyota в Россию, что может привести к новым изменениям на автомобильном рынке страны, сообщает vostokmedia.com.
Примо́рье — физико-географический район в составе Дальнего Востока России, охватывающий заамурскую часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации.
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