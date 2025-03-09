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Прощание с легендой: Ford завершает выпуск Focus в Европе

1:31
Авто

В ноябре 2023 года Ford начал производство последнего поколения Focus. Это знаменует конец эпохи: выпуск культовой модели на заводе в немецком Заарлуи скоро завершится, так как компания переориентируется на разработку электромобилей.

Ford Focus
Фото: Wikimedia Commons by SbastienRondet, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ford Focus

Завод в Заарлуи, где раньше выпускались Escort, Mondeo и Fiesta, ожидает перепрофилирование. Одновременно Ford сокращает рабочие места, поскольку постепенно отказывается от автомобилей с традиционными двигателями в пользу электрокаров.

Несмотря на это, владельцы Focus могут не беспокоиться — Ford продолжит выпускать запасные части и оказывать сервисное обслуживание.

Сколько стоит последний Ford Focus?

Цены на модели остаются доступными:

  • хэтчбек от 28 500 фунтов
  • универсал от 29 660 фунтов

Хотя выпуск классического Focus заканчивается, в Ford намекнули, что это название может вернуться — но уже в виде компактного электромобиля.

Пока продажи остаются под давлением: в 2023 году в Великобритании Ford реализовал 11 069 автомобилей, что на 29,78% меньше, чем в прошлом году.

Так завершается история одной из самых популярных моделей Ford, но её наследие может продолжиться в новом формате.

Уточнения

Зарлу́и Саарлу́и (нем. Saarlouis [zaːrˈlʊɪ], ; с 15 января 1936 года до 14 июля 1945 года — Зарлаутерн) — промышленный город в Германии, в земле Саар. Административный центр района Зарлуи. Центр сталелитейной промышленности.

Ford Focus — компактный автомобиль американской компании Ford. В Европе стабильно входит в десятку самых продаваемых автомобилей, в России с 1999 по 2011 год продано 500 000 экземпляров. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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