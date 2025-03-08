Купил авто в Казахстане, но не можешь продать? Что нужно знать о первичной регистрации

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Владельцы автомобилей, которые ввозят транспортные средства из-за границы, нередко задумываются о возможности их продажи еще до регистрации в Казахстане. Однако законодательство страны строго регулирует этот вопрос.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Казахстана

Что говорит закон

Согласно правилам, продажа автомобиля, ввезенного из-за рубежа, без первичной регистрации запрещена. Это значит, что даже если владелец передумал пользоваться машиной или нашел покупателя еще до постановки на учет, он не может передать ее другому лицу официальным способом.

Законодательство требует, чтобы человек, импортировавший автомобиль, сначала прошел все процедуры регистрации, только после этого транспортное средство может быть продано, передано или перерегистрировано на нового владельца.

Зачем нужна первичная регистрация

Процедура первичной регистрации подтверждает право собственности на автомобиль и позволяет государству контролировать оборот транспортных средств. Она также необходима для:

Уплаты налогов и сборов - государство получает информацию о сделке, что предотвращает уклонение от налогов.

- государство получает информацию о сделке, что предотвращает уклонение от налогов. Правовой защиты владельцев - отсутствие регистрации может привести к проблемам с документами и возможным махинациям.

- отсутствие регистрации может привести к проблемам с документами и возможным махинациям. Упрощения контроля за автопарком страны - учёт всех ввезённых автомобилей позволяет следить за их соответствием экологическим и техническим стандартам.

Сроки регистрации

После ввоза автомобиля в Казахстан у владельца есть 10 рабочих дней на его регистрацию. Нарушение этого срока грозит штрафом и возможными проблемами при дальнейшем использовании транспортного средства.

Что грозит за продажу автомобиля без регистрации

Попытка продать автомобиль до его постановки на учет нарушает законодательство. Если сделка всё же состоится без надлежащего оформления, покупатель может столкнуться с проблемами:

Оформить машину на себя он не сможет, так как она официально не зарегистрирована.

Возможны споры по собственности, так как в документах будет числиться прежний владелец.

В случае конфликта или аварии доказать права на автомобиль будет крайне сложно.

Если вы ввозите автомобиль из-за границы и хотите его продать, сначала необходимо пройти процесс первичной регистрации. Это обязательное требование казахстанского законодательства, которое защищает интересы владельцев, покупателей и государства.

Как происходит процедура в России

В Российской Федерации продажа ввезённого автомобиля до его первичной регистрации в ГИБДД возможна, однако существуют определённые нюансы и риски, которые следует учитывать.​

Законодательство РФ не запрещает продавать автомобиль без его постановки на учёт в ГИБДД. Регистрация транспортного средства необходима для его законного участия в дорожном движении, но не является обязательным условием для перехода права собственности. Таким образом, владелец может продать ввезённый автомобиль, даже если он не был зарегистрирован на его имя.

Однако покупателю следует учитывать необходимость своевременной регистрации транспортного средства и возможные связанные с этим расходы и обязательства.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

