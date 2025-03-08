Купил авто в Казахстане, но не можешь продать? Что нужно знать о первичной регистрации

Владельцы автомобилей, которые ввозят транспортные средства из-за границы, нередко задумываются о возможности их продажи еще до регистрации в Казахстане. Однако законодательство страны строго регулирует этот вопрос.
Согласно правилам, продажа автомобиля, ввезенного из-за рубежа, без первичной регистрации запрещена. Это значит, что даже если владелец передумал пользоваться машиной или нашел покупателя еще до постановки на учет, он не может передать ее другому лицу официальным способом.
Законодательство требует, чтобы человек, импортировавший автомобиль, сначала прошел все процедуры регистрации, только после этого транспортное средство может быть продано, передано или перерегистрировано на нового владельца.
Процедура первичной регистрации подтверждает право собственности на автомобиль и позволяет государству контролировать оборот транспортных средств. Она также необходима для:
После ввоза автомобиля в Казахстан у владельца есть 10 рабочих дней на его регистрацию. Нарушение этого срока грозит штрафом и возможными проблемами при дальнейшем использовании транспортного средства.
Попытка продать автомобиль до его постановки на учет нарушает законодательство. Если сделка всё же состоится без надлежащего оформления, покупатель может столкнуться с проблемами:
Если вы ввозите автомобиль из-за границы и хотите его продать, сначала необходимо пройти процесс первичной регистрации. Это обязательное требование казахстанского законодательства, которое защищает интересы владельцев, покупателей и государства.
В Российской Федерации продажа ввезённого автомобиля до его первичной регистрации в ГИБДД возможна, однако существуют определённые нюансы и риски, которые следует учитывать.
Законодательство РФ не запрещает продавать автомобиль без его постановки на учёт в ГИБДД. Регистрация транспортного средства необходима для его законного участия в дорожном движении, но не является обязательным условием для перехода права собственности. Таким образом, владелец может продать ввезённый автомобиль, даже если он не был зарегистрирован на его имя.
Однако покупателю следует учитывать необходимость своевременной регистрации транспортного средства и возможные связанные с этим расходы и обязательства.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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