Новый король электро-кроссоверов: MG S5 EV — революционная модель

2:45 Your browser does not support the audio element. Авто

MG Motor UK подтвердила, что полностью электрический кроссовер MG S5 EV заменит текущую модель ZS EV и появится в британских автосалонах этой весной. Уже представленный в Китае под названием MG ES5, этот электромобиль построен на платформе Modular Scalable Platform (MSP) компании SAIC, которая также используется в популярном хэтчбеке MG 4 EV.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ MG ES5 001

Основные характеристики MG S5 EV:

Размеры и пространство: Длина автомобиля составляет 4480 мм, ширина — 1850 мм, что обеспечивает улучшенное пространство в салоне и багажнике. Объем багажника увеличился до 462 литров по сравнению с 448 литрами у предыдущей модели ZS EV.

Двигатели и аккумуляторы: Ожидается, что базовая версия будет оснащена электродвигателем мощностью 168 л. с. Также планируются более мощные варианты с двигателями на 201 и 241 л. с. Будут доступны три варианта аккумуляторов с запасом хода 264, 320 и 326 миль по китайскому тестовому циклу CLTC. Однако, по более строгому европейскому циклу WLTP, реальные показатели запаса хода, вероятно, будут в пределах 230-300 миль, в зависимости от выбранной версии.

Интерьер и технологии: В салоне произошли значительные улучшения качества материалов. Автомобиль оснащен 10,25-дюймовым цифровым дисплеем для водителя и 15,6-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы на центральной консоли. MG заявляет, что использование премиальных материалов поднимет стандарты в сегменте SUV.

Цена: Хотя точные цены еще не объявлены, ожидается, что MG S5 EV будет стоить ниже текущей модели ZS EV, начальная цена которой составляет £30,495. Это предполагает цену около £28,000, что делает его конкурентоспособным по сравнению с такими моделями, как Hyundai Kona Electric и Peugeot e-2008.

Дополнительные подробности, включая спецификации для британского рынка и официальные показатели запаса хода, будут объявлены ближе к запуску, запланированному на весну 2025 года.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

