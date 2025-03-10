Гранта — ломается, но не сдаётся: что у неё не так и за что её любят

Если вы ищете недорогой, но рабочий автомобиль в диапазоне от 500 тысяч до миллиона рублей, скорее всего, ваш выбор остановится на продукции АВТОВАЗа. Впрочем, как пишет издание "За рулем", любая Lada может быть хорошей машиной — главное, правильно выбрать конкретный экземпляр.
По сути, Lada Granta — это упрощённая версия Калины с изменённым кузовом и клиренсом 160-165 мм. У седана багажник чуть больше, чем у лифтбека (480 л против 440 л), но последний выигрывает за счёт возможности удобной загрузки.
Главный козырь — проверенный автомат Jatco JF414E. Несмотря на четыре передачи и заметные задержки, он надежен, прост и долговечен. Вполне возможно, он даже переживёт 98-сильный двигатель 21126, который с ним агрегатируется.
Системных проблем у модели немного, но качество комплектующих иногда подводит.
Среди распространённых неисправностей:
Отдельный нюанс: моторы до 2018 года — "втыковые", что значит возможные серьезные повреждения при обрыве ремня ГРМ.
Если вам нужен бюджетный, ремонтопригодный и практичный автомобиль, Granta — неплохой выбор. Особенно если важен надёжный автомат — в этом случае варианта лучше действительно сложно найти.
LADA Granta — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название «Лада Калина», выпускаемых с 2011 г.
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