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Гранта — ломается, но не сдаётся: что у неё не так и за что её любят

2:14
Авто

Если вы ищете недорогой, но рабочий автомобиль в диапазоне от 500 тысяч до миллиона рублей, скорее всего, ваш выбор остановится на продукции АВТОВАЗа. Впрочем, как пишет издание "За рулем", любая Lada может быть хорошей машиной — главное, правильно выбрать конкретный экземпляр.

Lada Granta
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Granta

Гранта: что важно знать перед покупкой

По сути, Lada Granta — это упрощённая версия Калины с изменённым кузовом и клиренсом 160-165 мм. У седана багажник чуть больше, чем у лифтбека (480 л против 440 л), но последний выигрывает за счёт возможности удобной загрузки.

  • Гранта Спорт (106, 114 или 118 л. с.) встречается на вторичке, но стоит дороже обычных версий.
  • Универсал и Granta Cross появились только в 2019 году, так что среди 8-летних машин их не найти.

Почему её выбирают

Главный козырь — проверенный автомат Jatco JF414E. Несмотря на четыре передачи и заметные задержки, он надежен, прост и долговечен. Вполне возможно, он даже переживёт 98-сильный двигатель 21126, который с ним агрегатируется.

Что ломается у Гранты

Системных проблем у модели немного, но качество комплектующих иногда подводит.

Среди распространённых неисправностей:

  • Катушки зажигания — служат меньше ожидаемого.
  • Термостат — может выйти из строя раньше времени.
  • Тормозные колодки — изнашиваются довольно быстро.
  • Ступичные подшипники — нередко требуют замены.
  • Ремень ГРМ — редко доживает до заявленного срока.

Отдельный нюанс: моторы до 2018 года — "втыковые", что значит возможные серьезные повреждения при обрыве ремня ГРМ.

Стоит ли покупать

Если вам нужен бюджетный, ремонтопригодный и практичный автомобиль, Granta — неплохой выбор. Особенно если важен надёжный автомат — в этом случае варианта лучше действительно сложно найти.

Уточнения

LADA Granta — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название «Лада Калина», выпускаемых с 2011 г. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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