Катализатор крошится, цепь вытягивается, масло горит — что ещё может пойти не так

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Некоторые автомобили служат десятилетиями, а у других двигатель выходит из строя уже через пару лет. Ремонт мотора — дорогое удовольствие, но многих проблем можно избежать, если знать, какие факторы губят ресурс двигателя.

Фото: commons.wikimedia.org by FarGah1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Honda L15Z

ГРМ: ремень или цепь — следить в любом случае

Поломка газораспределительного механизма (ГРМ) может привести к встрече поршней с клапанами — а это уже капитальный ремонт. Самая частая причина — разрыв или износ привода распредвала (ремня или цепи).

Ремень ГРМ: менять вдвое раньше срока, указанного производителем. Если сказано 100 000 км, лучше заменить на 50 000 км.

Цепь ГРМ: её ресурс может достигать 250 000 км, но со временем она вытягивается, что приводит к перескакиванию зубьев и разрыву.

Не забываем о зазорах клапанов: регулировка каждые 100 000 км, а на газу — вдвое чаще.

Свечи зажигания: маленькая деталь — большие проблемы

Изношенные свечи могут вызвать:

Повышенное напряжение на катушке зажигания → выход её из строя.

Попадание несгоревшего топлива в катализатор → ускоренное разрушение.

Разрушение керамического изолятора → повреждение цилиндров, поршней и клапанов.

Не стоит доводить свечи до критического состояния — лучше менять их вовремя.

Катализатор: не ждите, пока двигатель его "съест"

Катализатор может разрушиться раньше срока (150 000-200 000 км), особенно если заправляться некачественным топливом. В худшем случае его частицы попадут в цилиндры, ускоряя износ мотора.

Если автомобиль часто теряет мощность и расход топлива увеличился, стоит проверить катализатор.

Масляное голодание: двигатель без масла долго не живёт

Масло постепенно расходуется, но если за уровнем не следить, двигатель может работать "всухую". Даже если лампочка не горит, при низком уровне масла давление в системе падает, особенно при резких поворотах и нагрузках.

Решение простое — регулярно проверять уровень масла щупом.

Перегрев: коварный враг двигателя

Мотор может постоянно перегреваться из-за грязного радиатора, но водитель об этом даже не узнает, пока не станет слишком поздно. Современные датчики температуры не всегда показывают проблему до критического момента.

Вывод: промывайте радиатор и следите за уровнем охлаждающей жидкости.

Воздушный фильтр: защита от грязи и пыли

Если убрать воздушный фильтр, мотор не проработает и 1000 км на пыльных дорогах. Загрязнённый фильтр тоже опасен: разрежение может порвать его материал, и вся грязь устремится прямо в двигатель.

Менять фильтр строго по регламенту.

При езде по пыльным дорогам — чаще, чем рекомендует производитель.

Масло: дешевить нельзя

Моторное масло должно соответствовать допускам. Например, если указана спецификация SN, нельзя заливать SL.

Лучше менять масло чаще, чем написано в инструкции:

Вместо 15 000-20 000 км — каждые 7 000-10 000 км (особенно при езде в сложных условиях).

Топливо: заправляться где попало — себе дороже

Заправка на сомнительных АЗС может стоить водителю капитального ремонта. Для дизельных авто особенно важно не использовать летнее топливо зимой.

Бензиновые двигатели: октановое число должно соответствовать рекомендациям. Если допускается 92-й, лучше использовать 95-й.

Охлаждающая жидкость: старый антифриз = перегрев и коррозия

Старый антифриз забивает радиатор, вызывает перегрев и разрушает элементы системы охлаждения.

Менять охлаждающую жидкость строго по регламенту.

Уточнения

Каталити́ческий конвертер нейтрализатор — устройство в выхлопной системе двигателя внутреннего сгорания, предназначенное для снижения токсичности выхлопных газов посредством каталитического восстановления оксидов азота и использования образованного от этой реакции кислорода для окисления угарного газа и недогоревших углеводородов.



