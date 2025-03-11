Катализатор крошится, цепь вытягивается, масло горит — что ещё может пойти не так

Некоторые автомобили служат десятилетиями, а у других двигатель выходит из строя уже через пару лет. Ремонт мотора — дорогое удовольствие, но многих проблем можно избежать, если знать, какие факторы губят ресурс двигателя.
Поломка газораспределительного механизма (ГРМ) может привести к встрече поршней с клапанами — а это уже капитальный ремонт. Самая частая причина — разрыв или износ привода распредвала (ремня или цепи).
Не забываем о зазорах клапанов: регулировка каждые 100 000 км, а на газу — вдвое чаще.
Изношенные свечи могут вызвать:
Не стоит доводить свечи до критического состояния — лучше менять их вовремя.
Катализатор может разрушиться раньше срока (150 000-200 000 км), особенно если заправляться некачественным топливом. В худшем случае его частицы попадут в цилиндры, ускоряя износ мотора.
Если автомобиль часто теряет мощность и расход топлива увеличился, стоит проверить катализатор.
Масло постепенно расходуется, но если за уровнем не следить, двигатель может работать "всухую". Даже если лампочка не горит, при низком уровне масла давление в системе падает, особенно при резких поворотах и нагрузках.
Решение простое — регулярно проверять уровень масла щупом.
Мотор может постоянно перегреваться из-за грязного радиатора, но водитель об этом даже не узнает, пока не станет слишком поздно. Современные датчики температуры не всегда показывают проблему до критического момента.
Вывод: промывайте радиатор и следите за уровнем охлаждающей жидкости.
Если убрать воздушный фильтр, мотор не проработает и 1000 км на пыльных дорогах. Загрязнённый фильтр тоже опасен: разрежение может порвать его материал, и вся грязь устремится прямо в двигатель.
Моторное масло должно соответствовать допускам. Например, если указана спецификация SN, нельзя заливать SL.
Лучше менять масло чаще, чем написано в инструкции:
Заправка на сомнительных АЗС может стоить водителю капитального ремонта. Для дизельных авто особенно важно не использовать летнее топливо зимой.
Старый антифриз забивает радиатор, вызывает перегрев и разрушает элементы системы охлаждения.
Каталити́ческий конвертер нейтрализатор — устройство в выхлопной системе двигателя внутреннего сгорания, предназначенное для снижения токсичности выхлопных газов посредством каталитического восстановления оксидов азота и использования образованного от этой реакции кислорода для окисления угарного газа и недогоревших углеводородов.
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