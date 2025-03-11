Каждая пятая машина в автосервисе — женская: как изменилась тенденция техобслуживания

Женщины всё чаще берут техническое обслуживание автомобиля в свои руки — и не откладывают ремонт на потом. По данным аналитической службы Fit Service, в первые два месяца 2025 года средний чек на обслуживание у женщин составил 12 091 рубль, что на 6% больше, чем у мужчин (11 436 рублей).
Но самое интересное — расходы женщин выросли на 27% по сравнению с прошлым годом, а у мужчин — ещё сильнее, на 30%.
Как объясняет директор Fit Service Татьяна Овчинникова, автоледи более дисциплинированны в вопросах технического обслуживания. Они своевременно меняют жидкости и устраняют неисправности, а также всё реже передают заботу о машине мужчинам.
Эта тенденция подтверждается статистикой: если в прошлом году в автосервисах Fit Service каждая шестая машина принадлежала женщине, то теперь — каждая пятая.
Исследование выявило интересные отличия в предпочтениях:
Hyundai, наоборот, у женщин занимает третью позицию, а у мужчин только четвёртую.
Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
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