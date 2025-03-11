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Каждая пятая машина в автосервисе — женская: как изменилась тенденция техобслуживания

1:36
Авто

Женщины всё чаще берут техническое обслуживание автомобиля в свои руки — и не откладывают ремонт на потом. По данным аналитической службы Fit Service, в первые два месяца 2025 года средний чек на обслуживание у женщин составил 12 091 рубль, что на 6% больше, чем у мужчин (11 436 рублей).

Мужчина в перчатках держит гаечный ключ перед автомобилем с открытым капотом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в перчатках держит гаечный ключ перед автомобилем с открытым капотом

Но самое интересное — расходы женщин выросли на 27% по сравнению с прошлым годом, а у мужчин — ещё сильнее, на 30%.

Женщины заботятся о машине тщательнее

Как объясняет директор Fit Service Татьяна Овчинникова, автоледи более дисциплинированны в вопросах технического обслуживания. Они своевременно меняют жидкости и устраняют неисправности, а также всё реже передают заботу о машине мужчинам.

Эта тенденция подтверждается статистикой: если в прошлом году в автосервисах Fit Service каждая шестая машина принадлежала женщине, то теперь — каждая пятая.

Какие машины выбирают мужчины и женщины

Исследование выявило интересные отличия в предпочтениях:

  • Женщины чаще всего приезжают в сервис с Toyota, Hyundai, Nissan, Kia и Lada.
  • Мужчины тоже отдают предпочтение Toyota и Nissan, но затем их рейтинг выглядит иначе — на втором месте у них Lada, тогда как у женщин она только на пятом.

Hyundai, наоборот, у женщин занимает третью позицию, а у мужчин только четвёртую.

Уточнения

Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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