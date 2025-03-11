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Хотели ехать на машине, но передумали — что отпугивает автотуристов

2:02
Авто

Автомобильные путешествия кажутся идеальным вариантом для свободы передвижения, но, как выяснили эксперты "Автостата" и портала Drom. ru, далеко не все российские водители рассматривают их как комфортный способ отдыха. В онлайн-опросе, проведённом среди более 4 тысяч автомобилистов, респонденты рассказали, почему они не выбирают автомобиль как транспорт для дальних поездок.

багажник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
багажник

Главные причины отказа от автопутешествий

Оказалось, что треть владельцев машин (33%) не рассматривают свой автомобиль как средство для путешествий. Основные причины следующие:

  • Автомобиль не подходит для поездок — 30,1%.
  • Слишком много времени уходит на дорогу — 29,7%.
  • Автомобиль нужен только для повседневных поездок — 28,2%.
  • Плохая инфраструктура для автопутешествий — 22,3%.
  • Высокие риски в дороге — 21,1%.
  • Низкий уровень комфорта — 20,1%.
  • Не нравится долгое вождение — 18,1%.
  • Путешествие с детьми кажется неудобным — 17,5%.
  • Автопутешествия слишком дорогие — 16,6%.

Таким образом, главные барьеры для автопутешествий — технические ограничения автомобилей, долгие часы за рулём и недостаточное развитие инфраструктуры. Многие просто не готовы тратить силы и деньги на такой формат отдыха.

Стоит ли ждать изменений

Пока автопутешествия остаются уделом энтузиастов, но развитие дорожной сети, сервисов для туристов и улучшение комфорта современных автомобилей могут изменить ситуацию. Возможно, через несколько лет процент тех, кто выбирает автомобиль как транспорт для поездок, станет значительно выше.

Уточнения

Багажник (внутренний) — отделение в кузове или пассажирском салоне легкового автомобиля или автобуса, предназначенное для размещения и перевозки багажа. Наличествует практически у всех типов кузовов легковых автомобилей, кроме коммерческих фургон, пикап.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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