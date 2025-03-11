Хотели ехать на машине, но передумали — что отпугивает автотуристов

Автомобильные путешествия кажутся идеальным вариантом для свободы передвижения, но, как выяснили эксперты "Автостата" и портала Drom. ru, далеко не все российские водители рассматривают их как комфортный способ отдыха. В онлайн-опросе, проведённом среди более 4 тысяч автомобилистов, респонденты рассказали, почему они не выбирают автомобиль как транспорт для дальних поездок.
Оказалось, что треть владельцев машин (33%) не рассматривают свой автомобиль как средство для путешествий. Основные причины следующие:
Таким образом, главные барьеры для автопутешествий — технические ограничения автомобилей, долгие часы за рулём и недостаточное развитие инфраструктуры. Многие просто не готовы тратить силы и деньги на такой формат отдыха.
Пока автопутешествия остаются уделом энтузиастов, но развитие дорожной сети, сервисов для туристов и улучшение комфорта современных автомобилей могут изменить ситуацию. Возможно, через несколько лет процент тех, кто выбирает автомобиль как транспорт для поездок, станет значительно выше.
Багажник (внутренний) — отделение в кузове или пассажирском салоне легкового автомобиля или автобуса, предназначенное для размещения и перевозки багажа. Наличествует практически у всех типов кузовов легковых автомобилей, кроме коммерческих фургон, пикап.
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