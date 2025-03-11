Не дышать в трубку — не значит не пьян: чем грозит отказ от проверки

Каждый год на дорогах России происходят тысячи аварий по вине нетрезвых водителей. По данным "ПромРейтинг", в прошлом году было зарегистрировано почти 11,5 тыс. таких происшествий — снижение всего на 0,4% по сравнению с 2023 годом. Это не просто цифры, а жизни людей. Поэтому борьба с пьяными водителями остаётся приоритетной задачей Госавтоинспекции. Однако даже будучи в состоянии алкогольного опьянения, водители часто отказываются от прохождения проверки. Можно ли это делать, и какие последствия ждут нарушителей?
Как объясняет юрист Антон Палюлин, формально водитель имеет право не проходить медосвидетельствование. Однако этот отказ не останется безнаказанным.
"Согласно пункту 2 статьи 27.12 КоАП РФ, отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения приравнивается к признанию факта опьянения", — говорит эксперт.
Другими словами, если водитель не соглашается на тест, его ждёт стандартное наказание, предусмотренное статьёй 12.26 КоАП РФ:
Многие водители интересуются, можно ли фиксировать процедуру на камеру. Антон Палюлин разъясняет: "Водитель вправе снимать процесс освидетельствования на личный телефон. Это не запрещено законом и может быть способом защиты своих прав". Однако есть несколько нюансов:
Юрист также напоминает, что, согласно статье 25.1 КоАП РФ, каждый гражданин имеет право собирать доказательства в свою защиту.
"Если видеозапись содержит дату, время и не подвергалась редактированию, она может быть принята в суде как доказательство", — уточняет Палюлин.
Таким образом, отказ от освидетельствования приравнивается к признанию вины, а съёмка процесса проверки на алкогольное опьянение является законной, если не нарушает права других лиц.
Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
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