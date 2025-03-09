Двигатель заглохнет раньше, чем вы поймете в чем дело! Опасность контрафакта

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За последние полгода в России зафиксирован рост случаев поломок двигателей, причиной которых стало использование поддельных масел и некачественных комплектующих. По данным экспертов, проблема усугубляется увеличением объемов контрафактной продукции, поступающей на рынок под видом параллельного импорта.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моторное масло

Число запросов на капитальный ремонт двигателей продолжает расти: в первом полугодии 2023 года прирост составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной фактор — экономия автовладельцев, которые, стремясь снизить расходы, приобретают недорогие подделки. В результате использование низкокачественного масла приводит к повышенному износу и серьезным повреждениям мотора.

По данным аналитического агентства Gruzdev Analyze, доля контрафактных запчастей и масел на российском рынке в 2022 году достигла 28%. Тенденция сохраняется второй год подряд, что вызывает серьезные опасения у специалистов. Подделки могут не соответствовать заявленным характеристикам, не обеспечивать достаточное смазывание и термостойкость, что увеличивает риск перегрева и выхода двигателя из строя.

Автовладельцам рекомендуется приобретать моторные масла и запчасти только у проверенных поставщиков, обращать внимание на маркировку и сертификаты, а также проходить регулярную диагностику, чтобы вовремя обнаружить возможные проблемы, вызванные некачественными техническими жидкостями.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

