Биение руля: когда это просто неприятно, а когда – смертельно опасно

Биение рулевого колеса — это не просто раздражающий фактор, а явный сигнал о возможных технических неисправностях, влияющих на безопасность движения. Эксперты объяснили, какие причины могут вызывать вибрацию руля и почему не стоит игнорировать этот симптом.
Чаще всего биение руля проявляется на скоростях 70-100 км/ч и связано с проблемами колёс. В зимний период причиной может стать налипший на диски снег, однако разбалансировка колёс возможна и без видимых отложений. Даже если на колёсах нет наледи, стоит проверить балансировку в автосервисе.
Ещё одной распространённой причиной вибрации является износ передних тормозных колодок или деформация тормозных дисков. В этом случае биение руля ощущается при торможении. Проверка тормозной системы поможет определить, требуется ли замена дисков или колодок.
Вибрация руля может возникать из-за износа рулевых тяг и наконечников. Если вместе с биением ощущается люфт в рулевом управлении, это может свидетельствовать о проблемах с рулевой рейкой. Не стоит откладывать ремонт, так как со временем управляемость автомобиля ухудшится.
Другие возможные причины — повреждение колёсного диска, образование грыжи на шине, ослабление болтов крепления колёс или износ шаровой опоры. Любой из этих факторов может привести к ухудшению контроля над автомобилем.
Если же вибрация рулевого колеса наблюдается даже на стоянке при работающем двигателе, причина может скрываться в неисправных опорах двигателя. Проверка креплений силового агрегата поможет исключить этот фактор.
При появлении биения руля важно своевременно выявить причину и устранить проблему. Это поможет избежать дорогостоящего ремонта и повысит безопасность на дороге.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.