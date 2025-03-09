Главные ошибки при отказе тормозов: что делать, чтобы не усугубить ситуацию

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Неожиданный отказ тормозов — одна из самых опасных ситуаций, с которой может столкнуться водитель на дороге. В таких случаях важно действовать хладнокровно и использовать все доступные методы для остановки автомобиля. Эксперты обратились к представителю ГИБДД, чтобы узнать, какие меры предпринять, если тормозная система внезапно перестала работать.

Фото: Own work by Dan Lindsay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тормозные диски

Одной из наиболее распространённых причин отказа тормозов является утечка тормозной жидкости, вызванная повреждением шланга или магистрали. В таких случаях необходимо сразу же включить аварийную сигнализацию, чтобы предупредить других участников движения.

Многие водители инстинктивно выключают зажигание, но делать этого нельзя. Современные автомобили оснащены усилителем тормозов, который работает только при включённом двигателе. Если заглушить мотор, руль может заблокироваться, что приведёт к полной потере управления.

При отказе тормозов первым делом следует многократно нажать на педаль тормоза — иногда это помогает создать дополнительное давление в системе и частично восстановить торможение. Также необходимо оценить ситуацию и постараться съехать на менее загруженную дорогу, выбирая участок с подъёмом или съезд на обочину.

Если автомобиль оснащён механической коробкой передач, можно использовать понижение передач для постепенного замедления. Движение из стороны в сторону также способствует снижению скорости, увеличивая сопротивление качению колёс.

Ручной тормоз — ещё один способ остановки. Однако его следует затягивать плавно, чтобы избежать заноса. В экстренных случаях можно прибегнуть к контактному торможению, осторожно прижавшись к отбойнику или бордюру, что также поможет снизить скорость.

Главное в такой ситуации — сохранять самообладание и использовать все возможные способы для безопасной остановки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

