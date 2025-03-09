Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биение руля: когда это просто неприятно, а когда – смертельно опасно
Этого ждали 6 лет: дочь Началовой исполнит мечту покойной певицы — подробности
От клейких следов до чистой поверхности: 6 способов удалить остатки скотча
Простая ходьба, огромный эффект: чего добьетесь, если будете гулять каждый день
Туризм без перегрузок: как обмен домами помогает справиться с проблемой краткосрочной аренды
Зубной налёт исчезнет навсегда: вот что нужно делать всего 2 раза в неделю — стоматологи раскрыли секрет
Устали от макияжа, который тает на глазах? Вот что вы не знали о подготовке кожи
Мошенничеству — нет! Собственники устанавливают запрет на регистрационные действия с недвижимостью
Все делают это, а вы ещё нет: способ, который решает проблему желтеющих перьев лука

Главные ошибки при отказе тормозов: что делать, чтобы не усугубить ситуацию

2:02
Авто

Неожиданный отказ тормозов — одна из самых опасных ситуаций, с которой может столкнуться водитель на дороге. В таких случаях важно действовать хладнокровно и использовать все доступные методы для остановки автомобиля. Эксперты обратились к представителю ГИБДД, чтобы узнать, какие меры предпринять, если тормозная система внезапно перестала работать.

Тормозные диски
Фото: Own work by Dan Lindsay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тормозные диски

Одной из наиболее распространённых причин отказа тормозов является утечка тормозной жидкости, вызванная повреждением шланга или магистрали. В таких случаях необходимо сразу же включить аварийную сигнализацию, чтобы предупредить других участников движения.

Многие водители инстинктивно выключают зажигание, но делать этого нельзя. Современные автомобили оснащены усилителем тормозов, который работает только при включённом двигателе. Если заглушить мотор, руль может заблокироваться, что приведёт к полной потере управления.

При отказе тормозов первым делом следует многократно нажать на педаль тормоза — иногда это помогает создать дополнительное давление в системе и частично восстановить торможение. Также необходимо оценить ситуацию и постараться съехать на менее загруженную дорогу, выбирая участок с подъёмом или съезд на обочину.

Если автомобиль оснащён механической коробкой передач, можно использовать понижение передач для постепенного замедления. Движение из стороны в сторону также способствует снижению скорости, увеличивая сопротивление качению колёс.

Ручной тормоз — ещё один способ остановки. Однако его следует затягивать плавно, чтобы избежать заноса. В экстренных случаях можно прибегнуть к контактному торможению, осторожно прижавшись к отбойнику или бордюру, что также поможет снизить скорость.

Главное в такой ситуации — сохранять самообладание и использовать все возможные способы для безопасной остановки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает Аудио 
Вместо цветов и колец: зачем Дранга привёз Муцениеце в Санкт-Петербург
Российский шоу-бизнес
Вместо цветов и колец: зачем Дранга привёз Муцениеце в Санкт-Петербург Аудио 
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Недвижимость
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает Аудио 
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Какие школьные предметы были только в СССР Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук
Последние материалы
Биение руля: когда это просто неприятно, а когда – смертельно опасно
Этого ждали 6 лет: дочь Началовой исполнит мечту покойной певицы — подробности
От клейких следов до чистой поверхности: 6 способов удалить остатки скотча
Простая ходьба, огромный эффект: чего добьетесь, если будете гулять каждый день
Туризм без перегрузок: как обмен домами помогает справиться с проблемой краткосрочной аренды
Зубной налёт исчезнет навсегда: вот что нужно делать всего 2 раза в неделю — стоматологи раскрыли секрет
Устали от макияжа, который тает на глазах? Вот что вы не знали о подготовке кожи
Мошенничеству — нет! Собственники устанавливают запрет на регистрационные действия с недвижимостью
Все делают это, а вы ещё нет: способ, который решает проблему желтеющих перьев лука
Как защитить дачу от кротов без капканов и ядов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.