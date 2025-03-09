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Мистические метки на шинах: почему водители боятся цветных полос

2:19
Авто

На автомобильных шинах можно заметить цветные метки и полосы, вокруг которых ходит множество мифов. Одно из распространённых заблуждений утверждает, что таким способом производители якобы отмечают бракованные покрышки. На самом деле эти обозначения играют важную роль в процессе производства и установки шин. Эксперты портала njcar. ru объяснили, как правильно их интерпретировать и зачем водителям в этом разбираться.

Зимняя резина
Фото: Freepik by maniacvector
Зимняя резина

Цветные полосы, которые часто можно увидеть на протекторе новых шин, наносятся на заводе во время изготовления покрышек. Их основная функция — контроль правильности установки протекторной ленты, чтобы избежать искажений. После завершения процесса вулканизации эти линии остаются на поверхности шины и помогают логистам на складе быстро идентифицировать разные модели шин.

При выборе новых покрышек стоит обращать внимание на эти полосы, так как в магазинах шины могут продаваться вперемешку. Желательно, чтобы комплект состоял из покрышек одной партии, так как даже небольшие различия в дате производства могут повлиять на эксплуатационные характеристики. Чтобы убедиться в этом, рекомендуется проверить дату изготовления на боковине каждой шины.

Кроме полос, на шинах можно заметить цветные точки, которые играют ключевую роль при монтаже:

  • Красная точка обозначает самую тяжёлую часть шины. При установке её следует совместить с самой лёгкой зоной диска (обозначается буквой "L"), если таковая имеется. Это минимизирует дисбаланс и биение колеса.
  • Жёлтая точка указывает на самую лёгкую зону шины. Её нужно выровнять с тяжёлым местом диска, которое обычно совпадает с ниппелем. Это позволяет сократить количество грузиков, необходимых для балансировки.
  • Белые круги применяются для отметки участков с минимальным отклонением радиальной силы. Они также могут быть использованы для точной балансировки покрышки.

Понимание этих меток поможет водителям избежать проблем с балансировкой колёс, продлить срок службы шин и сделать езду более комфортной.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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