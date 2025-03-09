Обычные вещи, за которые вас могут оштрафовать ГИБДД: разбираем главные ошибки водителей

Многие водители знают, что перевозка запрещённых предметов в автомобиле может обернуться неприятностями с правоохранительными органами. Однако не все осознают, что даже разрешённые вещи в багажнике могут привести к штрафам, а в некоторых случаях — даже к лишению водительских прав. Как выяснил портал njcar. ru, представитель ГИБДД рассказал, какие ошибки при перевозке могут дорого обойтись автовладельцам.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильная пробка

Одна из самых частых проблем — перевозка велосипеда в машине с открытым багажником или когда груз закрывает номерной знак на пятой двери. По статье 12.2.2 КоАП РФ за управление автомобилем с нечитаемым или скрытым номером водителю грозит штраф или даже лишение прав.

Опасность может таиться и в перевозке алкоголя. Если объём домашнего вина или настойки превышает 10 литров, можно получить штраф от 3 000 до 5 000 рублей, так как это нарушает статью 14.17.2 КоАП РФ, касающуюся производства и транспортировки алкоголя.

Охотники тоже рискуют получить проблемы с законом. Например, нарушение правил перевозки охотничьего оружия может повлечь штраф от 500 до 1 000 рублей и конфискацию оружия (часть 2 статьи 20.12 КоАП РФ). А если вас поймают с куском дичи без подтверждающих документов, это может трактоваться как браконьерство. В таком случае штраф составит от 500 до 4 000 рублей согласно статье 8.37 КоАП РФ.

Даже желание озеленить свой участок может стать причиной наказания. Если в багажнике обнаружат выкопанные в лесу деревья или кустарники, придётся заплатить штраф от 20 000 до 40 000 рублей за незаконную вырубку растений (статья 8.28 КоАП РФ).

Таким образом, даже безобидные на первый взгляд предметы в автомобиле могут привести к серьёзным последствиям. Чтобы избежать проблем, всегда проверяйте, не нарушаете ли правила при перевозке различных вещей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

