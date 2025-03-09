Автолюбители в шоке: всего одна хитрость – и дворники не замерзают

В зимний период при резких перепадах температур стеклоочистители часто покрываются снегом и льдом, что ухудшает обзор и снижает эффективность их работы. Эксперты njcar. ru назвали несколько способов, которые помогут избежать этой проблемы.
Когда стекло нагревается, снег тает и превращается в воду, которая затем замерзает на щетках стеклоочистителя. Чтобы замедлить этот процесс:
Если дорожные условия позволяют, попробуйте разогнаться до 60 км/ч и выше. Потоки воздуха помогут частично удалить снег и предотвратят его скопление на дворниках.
Использование жидкости для стеклоомывателя с низкой температурой замерзания может временно замедлить налипание снега. Однако эффект будет кратковременным. Более действенным решением является применение антиобледенительных средств, которые продаются в специализированных магазинах.
Обработка щеток силиконовым спреем снижает прилипание снега и льда. Для этого:
Эффект от силикона сохраняется всего несколько дней, поэтому обработку следует повторять регулярно.
Чтобы минимизировать налипание снега на дворники, не перегревайте стекло, двигайтесь с большей скоростью, используйте зимнюю омывайку и силиконовую смазку. Эти простые методы помогут сохранить хорошую видимость даже в сложных погодных условиях.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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