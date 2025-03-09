Автолюбители в шоке: всего одна хитрость – и дворники не замерзают

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В зимний период при резких перепадах температур стеклоочистители часто покрываются снегом и льдом, что ухудшает обзор и снижает эффективность их работы. Эксперты njcar. ru назвали несколько способов, которые помогут избежать этой проблемы.

Фото: Freepik by kaboompics Дворники

Отключите подогрев лобового стекла

Когда стекло нагревается, снег тает и превращается в воду, которая затем замерзает на щетках стеклоочистителя. Чтобы замедлить этот процесс:

Выключите обдув лобового стекла.

Отключите электроподогрев зоны покоя дворников.

Не направляйте теплый воздух на стекло в условиях снегопада.

Увеличьте скорость движения

Если дорожные условия позволяют, попробуйте разогнаться до 60 км/ч и выше. Потоки воздуха помогут частично удалить снег и предотвратят его скопление на дворниках.

Обработайте стеклоочистители зимней омывайкой

Использование жидкости для стеклоомывателя с низкой температурой замерзания может временно замедлить налипание снега. Однако эффект будет кратковременным. Более действенным решением является применение антиобледенительных средств, которые продаются в специализированных магазинах.

Используйте силиконовую смазку

Обработка щеток силиконовым спреем снижает прилипание снега и льда. Для этого:

Снимите стеклоочистители и дайте им просохнуть.

Нанесите тонкий слой силиконовой смазки на резиновую часть и каркас.

Избыток средства удалите сухой тканью, иначе на стекле останутся разводы.

Эффект от силикона сохраняется всего несколько дней, поэтому обработку следует повторять регулярно.

Чтобы минимизировать налипание снега на дворники, не перегревайте стекло, двигайтесь с большей скоростью, используйте зимнюю омывайку и силиконовую смазку. Эти простые методы помогут сохранить хорошую видимость даже в сложных погодных условиях.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

