Вы не видите его, но он может сломаться в любой момент: как убивают генератор

В повседневной эксплуатации водители редко задумываются о состоянии генератора, хотя он играет ключевую роль в работе автомобиля. Без него аккумулятор быстро разрядится, а электрооборудование перестанет функционировать. Эксперты njcar. ru назвали несколько ошибок, которые могут привести к преждевременному выходу генератора из строя.
Старый или неисправный аккумулятор становится главной причиной перегрузки генератора. Если в одной из ячеек аккумулятора возникло короткое замыкание, он перестаёт нормально заряжаться и постоянно требует дополнительной энергии от генератора.
Почему это опасно?:
Любители автозвука, добавляя сабвуферы, усилители и процессоры, увеличивают потребление электроэнергии. Стандартный генератор не рассчитан на такую нагрузку.
Что происходит?:
Если в машине устанавливается мощная аудиосистема, лучше заменить генератор на более мощный или использовать дополнительную батарею.
Мало кто задумывается, что глубокая вода — враг генератора. Хотя он имеет защиту от влаги, полное погружение в воду, например, при проезде через затопленный участок дороги, может привести к короткому замыканию и коррозии.
Какие последствия?:
Как продлить срок службы генератора?:
При первых признаках проблем (тусклый свет фар, скачки напряжения, мигающая лампа АКБ на приборной панели) следует сразу проверить генератор в сервисе.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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