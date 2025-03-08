Ошибки, которые убивают ваш двигатель: что делать, если обороты нестабильны

2:37 Your browser does not support the audio element. Авто

Во время поездки водители могут столкнуться с проблемой нестабильных оборотов двигателя или его внезапной остановки. Это не только вызывает дискомфорт, но и может создать аварийную ситуацию. Эксперты njcar. ru выделили основные причины таких неисправностей и способы их устранения.

Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двигатель автомобиля

В нормальных условиях тахометр прогретого двигателя должен показывать 800-1000 оборотов в минуту. Если же стрелка скачет от 500 до 1500 об/мин, это сигнал о проблемах в системе питания, зажигания или управления двигателем.

Возможные причины нестабильной работы двигателя:

Низкокачественное топливо

Заправка некачественным бензином или дизелем приводит к засорению топливных форсунок и образованию нагара на свечах зажигания. Это ухудшает работу ДВС, вызывая его перебои. Решение — использовать топливо высокого качества, очищать форсунки и менять свечи. Засорённый топливный фильтр или неисправный насос

Если фильтр забит, топливо поступает с перебоями, а насос может не создавать нужного давления. В результате двигатель "плавает" на холостом ходу или теряет мощность под нагрузкой. Проблемы с системой зажигания

Неисправные свечи, катушки или высоковольтные провода вызывают нестабильную работу мотора и "троение". Заменить повреждённые элементы — единственное верное решение. Неисправность клапана рециркуляции отработавших газов (EGR)

При его засорении двигатель может резко терять обороты при торможении или даже глохнуть на холостом ходу. Требуется чистка или замена клапана. Проблемы с электронными компонентами

Если датчики положения дроссельной заслонки или регулятор холостого хода работают некорректно, двигатель не сможет поддерживать стабильные обороты. В таких случаях поможет диагностика в автосервисе.

Что делать, если двигатель заглох на ходу?:

Включить аварийку и безопасно остановиться.

Попробовать перезапустить мотор — если он сразу не заводится, причина может быть серьёзной.

Проверить, есть ли бензин — иногда неисправный датчик уровня топлива может показать неверные данные.

Если есть подозрение на проблемы с зажиганием или топливной системой, лучше вызвать эвакуатор.

Своевременная диагностика и качественное обслуживание помогут избежать большинства проблем с двигателем, продлевая срок службы автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

