Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трансферная буря в НХЛ: почему "Вашингтон" решил отсидеться
Пятна исчезнут навсегда: вот что добавляют в раствор для чистки матраса в дорогих отелях
Жареные орехи — это пустышка? Почему сырые намного полезнее
Миф о Маске разрушен: кто на самом деле стоит за его успехом
Каково это — женщине путешествовать в Саудовской Аравии
Халатность? Благополучное возвращение астронавтов НАСА остаётся под вопросом
Нонна Гришаева объяснила, как Жванецкий оценил бы события в РФ и в мире
Массаж при менструации: убираем боль и напряжение без риска для здоровья
5 консервированных продуктов, которые укрепят память и защитят от старения

Ошибки, которые убивают ваш двигатель: что делать, если обороты нестабильны

2:37
Авто

Во время поездки водители могут столкнуться с проблемой нестабильных оборотов двигателя или его внезапной остановки. Это не только вызывает дискомфорт, но и может создать аварийную ситуацию. Эксперты njcar. ru выделили основные причины таких неисправностей и способы их устранения.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

В нормальных условиях тахометр прогретого двигателя должен показывать 800-1000 оборотов в минуту. Если же стрелка скачет от 500 до 1500 об/мин, это сигнал о проблемах в системе питания, зажигания или управления двигателем.

Возможные причины нестабильной работы двигателя:

  1. Низкокачественное топливо
    Заправка некачественным бензином или дизелем приводит к засорению топливных форсунок и образованию нагара на свечах зажигания. Это ухудшает работу ДВС, вызывая его перебои. Решение — использовать топливо высокого качества, очищать форсунки и менять свечи.
  2. Засорённый топливный фильтр или неисправный насос
    Если фильтр забит, топливо поступает с перебоями, а насос может не создавать нужного давления. В результате двигатель "плавает" на холостом ходу или теряет мощность под нагрузкой.
  3. Проблемы с системой зажигания
    Неисправные свечи, катушки или высоковольтные провода вызывают нестабильную работу мотора и "троение". Заменить повреждённые элементы — единственное верное решение.
  4. Неисправность клапана рециркуляции отработавших газов (EGR)
    При его засорении двигатель может резко терять обороты при торможении или даже глохнуть на холостом ходу. Требуется чистка или замена клапана.
  5. Проблемы с электронными компонентами
    Если датчики положения дроссельной заслонки или регулятор холостого хода работают некорректно, двигатель не сможет поддерживать стабильные обороты. В таких случаях поможет диагностика в автосервисе.

Что делать, если двигатель заглох на ходу?:

  • Включить аварийку и безопасно остановиться.
  • Попробовать перезапустить мотор — если он сразу не заводится, причина может быть серьёзной.
  • Проверить, есть ли бензин — иногда неисправный датчик уровня топлива может показать неверные данные.
  • Если есть подозрение на проблемы с зажиганием или топливной системой, лучше вызвать эвакуатор.

Своевременная диагностика и качественное обслуживание помогут избежать большинства проблем с двигателем, продлевая срок службы автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Красота и стиль
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Садоводство, цветоводство
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок Аудио 
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Садоводство, цветоводство
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех Аудио 
Популярное
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное

В Сибири засняли тигра, который может стать самым крупным из когда-либо зарегистрированных. Реальность или редкое генетическое отклонение?

Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками
Последние материалы
Трансферная буря в НХЛ: почему "Вашингтон" решил отсидеться
Пятна исчезнут навсегда: вот что добавляют в раствор для чистки матраса в дорогих отелях
Жареные орехи — это пустышка? Почему сырые намного полезнее
Ошибки, которые убивают ваш двигатель: что делать, если обороты нестабильны
Миф о Маске разрушен: кто на самом деле стоит за его успехом
Каково это — женщине путешествовать в Саудовской Аравии
Халатность? Благополучное возвращение астронавтов НАСА остаётся под вопросом
Нонна Гришаева объяснила, как Жванецкий оценил бы события в РФ и в мире
Массаж при менструации: убираем боль и напряжение без риска для здоровья
5 консервированных продуктов, которые укрепят память и защитят от старения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.