Фильтры не спасут: что скрывают автозаправки о качестве топлива после бензовоза

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители убеждены, что заправляться на АЗС сразу после разгрузки бензовоза — плохая идея. Причина этого предостережения связана с возможными примесями в топливе, которые могут негативно сказаться на работе двигателя.

Фото: commons.wikimedia.org by Philafrenzy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ British Petroleum заправка

Перед тем как попасть в бак автомобиля, бензин или дизельное топливо проходит несколько этапов транспортировки и хранения. На заправочных станциях горючее хранится в подземных резервуарах, где со временем может скапливаться осадок, состоящий из мелких частиц ржавчины, окислов и примесей.

Когда бензовоз сливает новую партию топлива, содержимое резервуара перемешивается, и осадок может подняться вверх. Если в этот момент начать заправку, в топливную систему машины могут попасть загрязнения, которые в дальнейшем приведут к засорению фильтров, повреждению насоса и проблемам с инжекторами.

Конечно, большинство АЗС оборудовано системами фильтрации. Топливо проходит через несколько уровней очистки, прежде чем попадёт в бак автомобиля. Однако фильтры имеют ограниченный ресурс, и если они не были заменены вовремя, риск попадания грязи в двигатель увеличивается.

По этой причине многие АЗС не разрешают заправку сразу после разгрузки бензовоза, чтобы дать осадку время осесть. Это не только снижает вероятность попадания примесей в топливо, но и помогает станциям избежать жалоб клиентов и ухудшения репутации.

Совет водителям прост: если вы видите бензовоз на заправке, лучше подождать 30-60 минут или найти другую АЗС. Это поможет избежать потенциальных проблем с двигателем и топливной системой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

