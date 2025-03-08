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Автосервисы будущего: что ждёт водителей и стоит ли готовиться к переменам

2:10
Авто

Автомобильная индустрия стремительно развивается, и уже в ближайшее десятилетие автосервисы полностью изменят привычный формат работы. По данным naavtotrasse. ru, основной вектор развития связан с цифровизацией всех процессов, ростом популярности электромобилей и внедрением умных технологий.

Мужчина в перчатках держит гаечный ключ перед автомобилем с открытым капотом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в перчатках держит гаечный ключ перед автомобилем с открытым капотом

Ожидается, что автосервисы станут полностью цифровыми. Вся коммуникация с клиентами будет проходить онлайн — начиная с записи на диагностику и заканчивая отправкой счетов, заказов на ремонт и диагностических отчётов. Электронный документооборот упростит взаимодействие между станциями и автовладельцами, а также сократит время обработки заявок. По прогнозам, к 2033 году доля таких цифровых станций вырастет с 0,5% до 30-40%.

Другим важным изменением станет рост числа электромобилей. По данным аналитического агентства "Автостат", к 2033 году каждый пятый автомобиль в России будет электрическим или гибридным. Однако сейчас обслуживание таких машин остаётся сложной задачей, особенно в регионах, где не хватает квалифицированных специалистов и специализированных сервисных центров. В ближайшие 10 лет ситуация изменится, и сервисы адаптируются под новые технологии.

Рынок автомобильных услуг также испытывает нехватку квалифицированных кадров. Чтобы компенсировать дефицит специалистов, автосервисы внедряют "умных помощников" — цифровые базы данных, гаджеты для механиков, а также современные программы диагностики. Такие технологии позволят ускорить и упростить процесс ремонта автомобилей.

Таким образом, в ближайшие годы сервисное обслуживание автомобилей станет удобнее и технологичнее. Владельцы машин смогут рассчитывать на полную цифровизацию процессов, доступное обслуживание электромобилей и умные технологии, помогающие механикам и диагностам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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