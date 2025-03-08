АКПП может подвести в любой момент – проверьте эти признаки прямо сейчас

Автоматическая коробка передач (АКПП) — сложный и высокотехнологичный узел, который подвержен износу при высоких нагрузках. Её поломка может привести к дорогому ремонту и опасным ситуациям на дороге. Эксперты njcar. ru выделили 6 признаков неисправности АКПП, которые помогут избежать покупки проблемного автомобиля.
Рывки, толчки и вибрации:
Утечка масла:
Пробуксовка при старте:
Гул, шум и металлическая стружка в масле:
Запах гари от масла:
Неисправность блока управления
При покупке подержанного авто обязательно проверяйте состояние АКПП — замена или ремонт коробки передач могут обойтись в сотни тысяч рублей. Обнаружение хотя бы одного из этих признаков — серьёзный повод задуматься!
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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