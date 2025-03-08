АКПП может подвести в любой момент – проверьте эти признаки прямо сейчас

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Автоматическая коробка передач (АКПП) — сложный и высокотехнологичный узел, который подвержен износу при высоких нагрузках. Её поломка может привести к дорогому ремонту и опасным ситуациям на дороге. Эксперты njcar. ru выделили 6 признаков неисправности АКПП, которые помогут избежать покупки проблемного автомобиля.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ автоматическая коробка передач

Основные признаки неисправной АКПП

Рывки, толчки и вибрации:

Указывают на износ гидроблока АКПП.

Возникают из-за неправильной эксплуатации или загрязнённой трансмиссионной жидкости.

Утечка масла:

Появляется из-за износа уплотнителей.

Масляные пятна под машиной — серьёзный сигнал о проблеме.

Пробуксовка при старте:

Свидетельствует об износе фрикционных дисков или неисправности гидроблока.

Гул, шум и металлическая стружка в масле:

Может указывать на проблемы с гидротрансформатором.

Стружка в жидкости — опасный признак серьёзного износа деталей.

Запах гари от масла:

Указывает на перегрев коробки передач.

Возможны повреждения внутренних компонентов АКПП.

Неисправность блока управления

Может вызывать неправильное переключение передач или даже блокировку АКПП.

Ремонт блока управления стоит дорого.

При покупке подержанного авто обязательно проверяйте состояние АКПП — замена или ремонт коробки передач могут обойтись в сотни тысяч рублей. Обнаружение хотя бы одного из этих признаков — серьёзный повод задуматься!

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

