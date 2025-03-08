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АКПП может подвести в любой момент – проверьте эти признаки прямо сейчас

1:38
Авто

Автоматическая коробка передач (АКПП) — сложный и высокотехнологичный узел, который подвержен износу при высоких нагрузках. Её поломка может привести к дорогому ремонту и опасным ситуациям на дороге. Эксперты njcar. ru выделили 6 признаков неисправности АКПП, которые помогут избежать покупки проблемного автомобиля.

автоматическая коробка передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
автоматическая коробка передач

Основные признаки неисправной АКПП

Рывки, толчки и вибрации:

  • Указывают на износ гидроблока АКПП.
  • Возникают из-за неправильной эксплуатации или загрязнённой трансмиссионной жидкости.

Утечка масла:

  • Появляется из-за износа уплотнителей.
  • Масляные пятна под машиной — серьёзный сигнал о проблеме.

Пробуксовка при старте:

  • Свидетельствует об износе фрикционных дисков или неисправности гидроблока.

Гул, шум и металлическая стружка в масле:

  • Может указывать на проблемы с гидротрансформатором.
  • Стружка в жидкости — опасный признак серьёзного износа деталей.

Запах гари от масла:

  • Указывает на перегрев коробки передач.
  • Возможны повреждения внутренних компонентов АКПП.

Неисправность блока управления

  • Может вызывать неправильное переключение передач или даже блокировку АКПП.
  • Ремонт блока управления стоит дорого.

При покупке подержанного авто обязательно проверяйте состояние АКПП — замена или ремонт коробки передач могут обойтись в сотни тысяч рублей. Обнаружение хотя бы одного из этих признаков — серьёзный повод задуматься!

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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