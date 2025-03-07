Названы самые популярные марки авто среди россиянок

BMW X2 рвется в дамские любимчики: раскрываем рейтинг самых женственных авто

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Среди россиянок пользуются популярностью иномарки бизнес-класса, такие как BMW X2, Mazda CX-30 и Audi Q3. Также самой востребованной моделью оказалась Kia Picanto, сообщает группа Ренессанс страхование на основании данных февральского страхового портфеля.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парковка

Модель BMW X2 попала на первое место: эту модель застраховали 80% женщин. Mazda CX-30 и Audi Q3 застраховали 78%. Mercedes-Benz GLB — 73%. И 71% — владелицы Lexus NX. В условном топе-10 на последнем месте оказалась Mitsubishi Eclipse Cross — ее решили застраховать 64% женщин.

Kia Picanto и Kia Soul оказались самыми востребованными моделями массового производства, страховки на эти модели приобрели 79% и 62% женщин соответственно.

Hyundai Creta в равной степени пользуется популярностью как среди женщин, так и среди мужчин (по 50% страховок).

Также женщины отдают предпочтение кроссоверам и SUV. Самой популярной оказалась модель Haval H9 (23% страховок).