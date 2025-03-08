Когда проверка масла может стать приговором для двигателя

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие новички проверяют масло только после сигнала на приборной панели, но опытные водители делают это регулярно. Однако даже простая проверка масла может навредить двигателю, если допустить ошибки.

Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain проверка уровня масла

Какие ошибки могут привести к поломке ДВС

Проверка масла в работающем двигателе или сразу после остановки:

Масло ещё не стекло в поддон, и уровень будет занижен.

При доливе по этому показателю возможен перелив, что приведёт к утечкам через сальники и уплотнения.

Правильно: ждать 15 минут после остановки мотора.

Проверка на полностью остывшем двигателе:

Масло сжимается при охлаждении, и уровень будет занижен.

Правильно: проверять на тёплом двигателе, когда масло ещё жидкое.

Проверка на наклонной поверхности:

Масло собирается в одной стороне картера, и показания будут искажены.

Правильно: проверять на ровной поверхности.

Даже неправильная проверка масла может привести к серьёзным проблемам с мотором. Делайте всё по правилам, и ваш двигатель прослужит дольше!

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

