Когда проверка масла может стать приговором для двигателя

Многие новички проверяют масло только после сигнала на приборной панели, но опытные водители делают это регулярно. Однако даже простая проверка масла может навредить двигателю, если допустить ошибки.
Проверка масла в работающем двигателе или сразу после остановки:
Проверка на полностью остывшем двигателе:
Проверка на наклонной поверхности:
Даже неправильная проверка масла может привести к серьёзным проблемам с мотором. Делайте всё по правилам, и ваш двигатель прослужит дольше!
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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