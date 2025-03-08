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Пока одни ждут, другие покупают: как найти китайский авто без очереди

Авто

На российском рынке наблюдается высокий спрос на китайские автомобили, из-за чего некоторые модели приходится ждать месяцами. Однако, по словам экспертов, проблема не затрагивает весь сегмент.

Chery Omoda 5 013
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Chery Omoda 5 013

Какие бренды испытывают нехватку авто?:

  • Geely — единственный китайский бренд с заметными задержками.
  • FAW и Jetta — поставки стабильны, но возможны небольшие логистические задержки.

Какие автомобили в наличии?:

  • Chery, Omoda, Jaecoo и Exeed — нет дефицита, машины поставляются без проблем.
  • Электрокары Zeekr, BYD и Li — доступны через параллельный импорт.

Сколько ждать авто?:

  • Некоторые модели можно получить сразу.
  • В среднем ожидание занимает до двух недель.

Несмотря на локальный дефицит некоторых моделей, китайские бренды продолжают активно поставлять автомобили в Россию, предлагая широкий выбор внедорожников, седанов и электромобилей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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