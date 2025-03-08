Пока одни ждут, другие покупают: как найти китайский авто без очереди

На российском рынке наблюдается высокий спрос на китайские автомобили, из-за чего некоторые модели приходится ждать месяцами. Однако, по словам экспертов, проблема не затрагивает весь сегмент.
Какие бренды испытывают нехватку авто?:
Какие автомобили в наличии?:
Сколько ждать авто?:
Несмотря на локальный дефицит некоторых моделей, китайские бренды продолжают активно поставлять автомобили в Россию, предлагая широкий выбор внедорожников, седанов и электромобилей.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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